Questo prodotto essenziale per la cucina vi permetterà di preparare gustose bevande quest’autunno 2023!

Ikea offre ai suoi clienti il vantaggio di godere del suo nuovissimo prodotto, il montalatte manuale! Maggiori dettagli!

Il marchio Ikea è noto nel campo dell’arredamento! Tuttavia, va notato che l’azienda offre anche utensili da cucina nel suo catalogo.

Questa volta, l’azienda svedese propone l’accessorio ideale per preparare gustose bevande degne di un barista! Soprattutto perché questo prodotto essenziale è venduto a un costo inferiore. Senza ulteriori indugi, scoprite tutti i dettagli!

Ikea: un nuovo prodotto indispensabile!

L’estate è finalmente giunta al termine e la nuova stagione è iniziata. E da Ikea l’autunno si prospetta molto interessante! In questo momento la temperatura sta iniziando a scendere. Per riscaldarsi non c’è niente di meglio che bere una bella bevanda calda. Che si tratti di cappuccino, cioccolata calda, latte macchiato… E in ogni caso, è possibile migliorare queste ricette aggiungendo un po’ di schiuma di latte.

Infatti, il schiuma di latte può contribuire ad esaltare il gusto delle bevande calde. Per prepararlo, si può utilizzare il beccuccio del vapore della macchina da caffè. Ma sapevate che esiste un’altra alternativa per prepararlo? Ebbene, il nuovo prodotto che il marchio svedese Ikea ha recentemente rilasciato dovrebbe attirare la vostra attenzione!

Sì, è possibile trovare utensili da cucina nel catalogo Ikea. Va detto che l’azienda sta gradualmente iniziando a diversificare il proprio settore. Ekke si concentrava maggiormente su tutto ciò che aveva a che fare con mobili ! Con l’avvicinarsi della stagione fredda, l’azienda tedesca offre nei suoi negozi un “montalatte manuale”.

Questo prodotto di Ikea non è solo molto pratico, ma anche venduto a un prezzo molto conveniente. Normalmente, un montalatte costa circa 10-20 euro nei grandi magazzini. Ma presso il gigante dell’arredamento è disponibile a soli 2,99 euro ! Sì, un ottimo investimento di cui non vi pentirete.

Un articolo troppo bello per il suo prezzo imbattibile!

Per quanto riguarda la praticità, il montalatte Ikea ha quasi tutte le carte in regola per essere un prodotto di qualità. apparecchio efficiente ! Innanzitutto, ha due velocità e funziona con due batterie AAA. È molto pratico perché si può ricaricare facilmente. È anche molto efficiente. È in grado di trasformare il latte in schiuma in poco tempo!

E allo stesso tempo è facile da pulire! Per ottenere la schiuma, basta scegliere la velocità in base al risultato desiderato e posizionare l’ugello solo sulla superficie del liquido. Sì, è facile come salutare. Molte persone hanno utilizzato questo dispositivo e sono rimaste soddisfatte dei risultati ottenuti. Alcuni hanno persino postato commenti sul sito ufficiale di Ikea!

“Il montalatte è di altissimo livello: in pochi secondi, una schiuma superba, liscia e densa. Un acquisto obbligato”, afferma un cliente soddisfatto! Complimenti che non sono nuovi quando si parla di Ikea. Perché sì, il marchio svedese ha un principio di rispondere alle esigenze di tutti i suoi consumatori!

“Comodo, non c’è bisogno di farlo funzionare a lungo per ottenere una bella schiuma. Ottimo per il prezzo”, si legge inoltre. Un altro utente ha commentato: “Non sembra un granché, ma fa la schiuma di latte a basso costo e la adoriamo”. È inoltre utile sapere che è possibile utilizzare questo montalatte Ikea per preparare frullati e anche salse !

Come preparare un delizioso cappuccino con il montalatte Ikea?

Per realizzare questa ricetta, occorre innanzitutto raccogliere gli ingredienti necessari. Ricordate di includere 1/3 di caffè, 1/3 di latte parzialmente scremato e 1/3 della schiuma di latte che preparerete con la macchina Ikea! Scaldare il latte in una casseruola media. Almeno se volete godervi il vostro cappuccino caldo!

Versare quindi il latte in una brocca. Dopo aver acceso il montalatte Posizionare l’estremità dell’accessorio sulla superficie del liquido! Attivare il dispositivo per circa 30 secondi. Quindi mescolare l’espresso con il latte e trattenere la schiuma. Ecco fatto! Non resta che cospargere il cappuccino con il cacao in polvere.

