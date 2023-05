Questo portaombrelli di Zara Home è perfetto per conferire un tocco di modernità all’ingresso della tua casa.

Se desideri dare al tuo ambiente domestico uno stile unico e aggiungere un elemento che sappiamo che userai sempre ma che apporti, come diciamo, eleganza e autenticità, non c’è niente di meglio che scegliere il prodotto che sta spopolando in questo momento da Zara Home. Un portaombrello che è ideale per dare un tocco moderno all’ingresso della tua casa e che utilizzerai molto questo inverno, quindi prendi nota di quello che ti raccontiamo e non fartelo sfuggire.

Zara Home ha il portaombrelli più moderno

In questi giorni stiamo vivendo delle temperature davvero fredde, segnate inoltre da nevicate e anche piogge, quindi è possibile che siano aumentate le vendite non solo di ombrelli ma anche di portaombrelli, che sebbene non siano presenti in tutte le case, sembrano vivere ora un’esplosione e più se consideriamo i modelli azzeccati che sono disponibili su Zara Home.

Parliamo del portaombrelli laccato con un manico e con una base più ampia che non solo ti servirà per metterci dentro gli ombrelli ma che puoi anche utilizzare come scopa. Infatti, è grazie a quella base più ampia del normale che potrai mettere spazzole e scope in modo che non diano fastidio o che le abbiate a portata di mano nel caso in cui doviate spazzare l’ingresso di casa.

Con misure di 54 cm di altezza, 20,5 cm di larghezza e 28 cm di profondità, questo portaombrelli-scopa ha inoltre un rivestimento speciale sulla sua laccatura in modo da poter evitare l’ossidazione, anche se per renderlo duraturo e non farlo deteriorare è meglio non lasciare acqua stagnante o prodotti corrosivi per lunghi periodi di tempo.

Fatto al 98% di ferro e al 2% di resina, è un prodotto di alta qualità che inoltre ha un azzeccato colore bianco per combinarsi con qualsiasi mobile bianco che avete nell’ingresso di casa. Quando lo riempirai vedrai quanto sia funzionale, ma quando sarà vuoto vedrai anche quanto sia bello, poiché risulta molto decorativo.

Se ti piace, non attendere a prendere il portaombrelli del momento, poiché ha un prezzo speciale di 49,99 euro e si sta esaurendo rapidamente. Un vero “best seller” che trionfa su Zara Home e che hai a disposizione in tutti i suoi negozi fisici e sul suo sito web.

