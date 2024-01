Questo portafoglio Massimo Dutti costa meno di 30€

È vero che l'amore e l'affetto vanno dimostrati 365 giorni all'anno, ma il Natale è un momento molto speciale per fare un regalo alle persone che amiamo. Se avete voglia di fare un bel regalo senza spendere molto, questo portafoglio Massimo Dutti fa al caso vostro.

Ecco il portafoglio Massimo Dutti che ci ha conquistato

La collezione attuale firmata Massimo Dutti include questo favoloso portafoglio da regalare perché soddisfa tutti i requisiti per sorprendere : è elegante, raffinato e, soprattutto, molto pratico.

Realizzato al 100% in pelle conciata Join Life, ha una chiusura a bottoni e una fodera interna. Questa pelle è stata prodotta in concerie certificate Leather Working Group Gold o Silver. LWG è un protocollo che controlla il processo di concia per quanto riguarda l'utilizzo di energia e acqua, la gestione dei rifiuti e l'uso di sostanze chimiche pre-approvate nel processo di concia.

Il portafoglio Massimo Dutti è dotato di diverse tasche per le carte e uno scomparto per le monete. Il fatto che il portafoglio sia realizzato in nappa è un grande vantaggio perché, a differenza dei tessuti sintetici, è molto elastico e resistente. La pelle è un materiale senza tempo ed è sempre di moda. Inoltre, è molto facile da mantenere. Anche se il portafoglio si sporca, è sufficiente passarlo con un panno umido o utilizzare un detergente per pelle e lo sporco scomparirà come per magia.

Il portafoglio misura 7,5 centimetri di larghezza x 11 centimetri di altezza x 2,5 centimetri di profondità. Senza dubbio, è uno dei migliori regali che potete scegliere per questo Natale. È disponibile nel negozio online di Massimo Dutti al prezzo di 29,95 euro in tre colori: bianco, nero e grigio. La consegna a domicilio costa 3,95 euro entro 1-4 giorni lavorativi, mentre il ritiro in negozio è gratuito entro 1-3 giorni lavorativi.

Ma non è finita qui!

Un altro accessorio Massimo Dutti che potete scegliere come regalo è questa bellissima borsa a tracolla. Come il portafoglio, è realizzato in nappa, ha uno scomparto principale e una chiusura a scatto magnetica. La tracolla è rimovibile e può essere portata anche come borsa a mano. Il prezzo è di 99,95 euro.

