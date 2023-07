Questo oggetto scontato di Lidl ti permetterà di risparmiare energia e fare belle economie

Non è un segreto per nessuno, tra l’inflazione e la crisi energetica, risparmiare energia è oggi un obiettivo per molte famiglie. Piuttosto che aumentare il riscaldamento – una soluzione a breve termine che può risultare molto costosa – o affogare sotto strati di maglioni o coperte, Lidl offre un oggetto a prezzi bassi che riscalderà la tua casa per tutto l’inverno.

Un accessorio contro il freddo

Dopo numerosi prodotti firmati Lidl diventati indispensabili per passare un inverno al caldo, Lidl colpisce duro con un nuovo accessorio.

La mancanza di isolamento

Chiudi bene le finestre, metti i tuoi maglioni e coperte, e nonostante tutto devi comunque aumentare il riscaldamento per non avere freddo? Hai pensato a una possibile mancanza di isolamento? Se le tue finestre non sono doppie o se le tue porte non sono ben fissate a terra, correnti d’aria fredde possono facilmente raffreddare la tua casa. In tal caso, Lidl ha il prodotto ideale!

Lidl ti accompagna durante l’inverno

Il discount non è nuovo a prodotti per combattere il freddo e stare comodi a casa durante questa stagione invernale. Il marchio offre accessori e oggetti progettati appositamente per stare al caldo d’inverno. Si pensi ad esempio:

Alla cuscino termico , per trascorrere splendide serate davanti alla TV, che aveva fatto furore

, per trascorrere splendide serate davanti alla TV, che aveva fatto furore Al mini riscaldamento da integrare discretamente in tutte le stanze per stare sempre al caldo.

Forte dei suoi successi, Lidl ha appena lanciato un nuovo prodotto che ti permetterà di risparmiare energia risolvendo eventuali problemi di isolamento senza spendere una fortuna.

Addio alle correnti d’aria

Vuoi combattere le correnti d’aria gelide che abbassano immediatamente la temperatura della tua casa? Lavori di isolamento possono risultare costosi in termini di tempo e denaro. Per una soluzione economica, scegli il nuovo paravento Lidl.

Il paravento firmato Lidl

Questo paravento è il prodotto ideale per combattere le correnti d’aria e ottimizzare l’isolamento termico!

Un paravento adattabile

Se hai porte di diverse spessori o dimensioni, questo prodotto è la soluzione perfetta. Funzionale e pratico, questo nuovo paravento si adatta a tutte le porte, le sue dimensioni sono:

90 cm di lunghezza x 7 cm di diametro

Un accessorio estetico

Oltre al suo aspetto pratico, Lidl ha pensato a tutto e ha progettato questo paravento in modo che si integri facilmente con la tua decorazione d’interni. Ha quindi un design semplice ed è disponibile in tre colori abbastanza neutri:

Taupe

Bianco

Grigio

Troverai facilmente il modello ideale per te!

Un prezzo sempre basso

Fedele a se stesso, il discount propone questo prodotto a un prezzo molto accessibile. Potrai acquistare questo oggetto e finalmente stare al caldo a casa tua d’inverno per la modica somma di 5,99 euro. Questo prezzo è molto ragionevole per questo tipo di prodotto, soprattutto in pieno inverno! Non esitare e vai da Lidl, il marchio di riferimento per risparmiare senza trascurare la qualità.