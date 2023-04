Questo mobile porta TV Ikea trionfa: pratico, funzionale e a basso costo

Ikea è il negozio di riferimento quando vogliamo trovare mobili di qualità a prezzi accessibili. In questa occasione ci concentriamo sulla loro sezione per il soggiorno e abbiamo scoperto il mobile porta TV di Ikea che sta riscuotendo un grande successo, pratico, funzionale e soprattutto “low cost”, poiché costa meno di 100 euro. Che aspetti a conoscerlo?

Il mobile porta TV che sta spopolando su Ikea

In questi giorni precedenti al Black Friday troviamo molte offerte su tutto ciò che riguarda la tecnologia e gli apparecchi elettrici e nel caso in cui tu abbia aggiornato il tuo televisore con un nuovo smart TV 4K, sicuramente avrai bisogno di un mobile porta TV funzionale e pratico, proprio come quello di Ikea che sta spopolando.

Il mobile porta TV BYÅS: design moderno ed elegante a soli 99 euro

Stiamo parlando del mobile porta TV BYÅS che, oltre ad avere un design estremamente moderno ed elegante, ha un prezzo di soli 99 euro, creando così una piccola febbre tra i clienti di Ikea.

Un mobile di colore bianco lucido, ideale per abbinarsi a qualsiasi stile tu abbia nel tuo soggiorno, nel quale, secondo Ikea, puoi sistemare un televisore fino a 63″o sostenere un peso fino a 50 chili. È dotato anche di cassetti, per cui altri elementi come ad esempio la console e i suoi giochi o il decoder della piattaforma a cui sei abbonato, non devono essere esposti in modo scomodo in ogni momento.

Facilità di montaggio e materiali di alta qualità

Il mobile porta TV BYÅS è facile da montare. Il manuale di istruzioni è chiaro e, inoltre, ha solo due cassetti, il che rende il montaggio semplice e senza complicazioni.

La qualità della finitura è alta. Tutti i pezzi sembrano essere in legno massello tranne la parte superiore, che risulta molto più leggera. Tuttavia, una volta montato, non si nota affatto la differenza. Le dimensioni sono 160x42x45 cm.

Uno dei migliori prodotti per il soggiorno che puoi trovare attualmente su Ikea e che ti consigliamo di non lasciarti sfuggire, poiché si adatterà alla decorazione che hai già, apportando lucentezza ed eleganza. La manutenzione è inoltre molto semplice. Basta passare un panno umido con un po’ di detergente e poi asciugare con un panno pulito.

È disponibile sia nei negozi Ikea che sulla loro pagina web e, come abbiamo già detto, il prezzo è di 99 euro.

4.7/5 - (11 votes)