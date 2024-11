Questo influencer degusta il Roscón de Reyes di Lidl, Aldi e Mercadona: il suo verdetto non lascia spazio a dubbi

In piena stagione natalizia, il Pane di Re diventa il dolce protagonista di molte tavole, una tradizione che non può mancare nelle festività. Ogni anno, i supermercati competono per offrire la versione più gustosa, accessibile e fedele al sapore originale di questo dolce tanto atteso. Ma, come scegliere tra tante opzioni?

Per risolvere i dubbi dei consumatori, il popolare Youtuber Sezar Blue, con oltre 500.000 abbonati al suo canale, ha intrapreso una divertente degustazione dei pani dei Re dei tre giganti della grande distribuzione: Lidl, Aldi e Mercadona. In questo articolo vi riportiamo il suo verdetto, pieno di sorprese e dettagli che potrebbero cambiare il vostro prossimo acquisto.

Quale è il miglior Pane dei Re?

La degustazione del Youtuber Sezar Blue inizia con Lidl, dove il pane ottiene un punteggio di 14.1 punti. Si presenta come un’opzione accessibile, anche se con diversi aspetti da migliorare. Questo classico dolce natalizio è ripieno di panna e ha un tocco di essenza di fiore d’arancio, che gli conferisce un aroma distintivo.

Per quanto riguarda la consistenza, il pane di Lidl ha una sofficità accettabile, anche se non raggiunge la morbidezza e la leggerezza di un pane fatto in casa. Sezar Blue sottolinea che la panna all’interno svolge la sua funzione, ma il suo sapore risulta un po’ artificiale, mancando della ricchezza e freschezza che caratterizza una panna di qualità.

Aldi: un’alternativa al gusto neutro

Il pane di Aldi ha un aspetto simile a quello di Lidl, ma, secondo l’influencer, perde punti nel sapore. La panna all’interno ha una consistenza più densa e un sapore più neutro, che non crea quella esplosione di dolcezza che molti si aspettano da un Pane dei Re.

Per quanto riguarda l’impasto, il pane di Aldi, con un punteggio di 14 punti, ha un leggero aroma di acqua di fiori d’arancio e un tocco di agrumi, anche se l’esperto rimpiange un sapore più pronunciato.

Mercadona: il preferito nella degustazione del Pane dei Re

L’influencer evidenzia un notevole miglioramento nella qualità degli ingredienti del Pane di Mercadona, in particolare nella panna interna, che risulta più cremosa e con un dolcezza perfettamente equilibrata.

La consistenza dell’impasto è soffice e l’aroma di fiori d’arancio e agrumi naturali spicca, offrendo un’esperienza che ricorda quella di una pasticceria di qualità.

Per quanto riguarda la presentazione, il pane di Mercadona, con un punteggio di 14.5 punti, si distingue per le sue frutta candita, mandorle ben distribuite e un attraente colore dorato, creando una impressione visiva molto positiva. Anche se non raggiunge il livello dei pani fatti in casa, il suo sapore e freschezza lo rendono la migliore opzione tra i tre.