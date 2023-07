Questo gadget a prezzi scontati firmato Lidl sicuramente renderà allegre le vostre mattine!

Lidl è diventato un punto di riferimento per quanto riguarda l’introduzione sul mercato di piccoli oggetti quotidiani di tipo gadget. Queste scoperte, a volte divertenti, sono prima di tutto pratiche e ti permetteranno di goderti meglio le tue giornate, come ad esempio: una tazza da caffè.

Una colazione senza bruciarsi? È possibile!

Chi non si è mai bruciato al mattino durante la colazione? Il caffè bollente, il tè troppo caldo, la tazza di latte al cioccolato, tutte queste bevande ci hanno già rovinato il palato, perché prese troppo calde e troppo in fretta.

Immagina ora che esista un oggetto estetico e pratico allo stesso tempo che potrebbe evitarti questi disagi. È quello che ora ci propone Lidl a un prezzo molto basso!

Introdotto una settimana fa nei negozi del marchio tedesco, la tazza Lidl è un nuovo best-seller. Questa tazza in porcellana è disponibile in quattro diverse varianti:

La console (che assomiglia a una game boy).

Il neon (con disegni di cocktail e tropicali).

La mappa (una bellissima mappa del mondo con disegni di barche e animali marini).

Le stelle (uno splendido cielo stellato).

Il loro scopo? Permetterti di sorseggiare le tue bevande calde preferite evitando le ustioni! Infatti, queste tazze dal design hanno un vantaggio particolare: cambiano colore con la temperatura. Sì, i disegni sulla tazza appaiono o scompaiono a seconda della temperatura del liquido all’interno, il che ti permette di sapere quando bere le tue bevande calde.

E il prezzo? Queste tazze sono disponibili a soli 4,99 euro. Un oggetto estetico, pratico e informativo a prezzi stracciati, ancora una vittoria per Lidl.

Lidl, il marchio dei prodotti di successo

Dal suo arrivo in Francia, Lidl non ha smesso di piacere alla sua clientela sempre più numerosa. Prima di tutto conosciuto come un negozio generalista, il marchio si è diversificato nel corso del tempo, offrendo prodotti che vanno dagli accessori per la casa (interni ed esterni) ai vestiti passando per i mobili.

Più di recente, è attraverso i suoi prodotti quotidiani e ‘gadget’ che il marchio ha conquistato il cuore delle persone. Offrendo sempre di più e a basso prezzo, si può dire che Lidl sia, il marchio dei grandi affari.

Lidl e la moda

Il marchio tedesco è riuscito a imporsi anche su un mercato già saturo di ogni tipo di marchio: la moda e l’abbigliamento.

Batte la maggior parte dei grandi marchi con i suoi prezzi imbattibili, è possibile trovare, ad esempio, maglioni alla moda per meno di dieci euro! Un’ombra per i grandi del settore dell’abbigliamento.

La magia dei gadget

Il marchio si è dimostrato molto produttivo per quanto riguarda i gadget, quegli oggetti quotidiani che spesso svolgono più di una funzione e che danno un tocco di follia ai tuoi spazi di vita. Verrebbe quasi da pensare che Lidl proponga un gadget per ogni tua idea. Dalle bilance luminose ai riscaldatori per i piedi, il marchio non smette di stupire e sembra riuscire sempre a rinnovarsi!