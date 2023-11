Questo forno Leroy Merlin sta andando a ruba

Il forno è uno degli elettrodomestici che si possono sfruttare al meglio in casa, utilissimo per cucinare in modo sano, ottenendo piatti davvero gustosi e spettacolari. Oggi vi parliamo del forno Leroy Merlin che sta spopolando sul web.

Leroy Merlin offre nel suo catalogo un’ampia gamma di elettrodomestici, tutti funzionali e molto interessanti, da sfruttare al meglio per rendere più facile la nostra esperienza in cucina. La catena francese cerca sempre di offrire al pubblico il miglior rapporto qualità-prezzo in tutto ciò che mette in vendita.

Il forno Whirlpool di Leroy Merlin fa impazzire tutti

Il forno Leroy Merlin di cui parleremo oggi è il WHIRLPOOL AKZ9 797 IX forno multifunzione A+ 73 litri 3,6kW Pirolisi. Si tratta di uno dei migliori forni sul mercato, grazie alle sue caratteristiche tecniche e all’alta qualità dei materiali utilizzati per la sua fabbricazione. Leroy Merlin vende attualmente a 399 euro, un acquisto che vale la pena fare perché Whirlpool è uno dei migliori marchi sul mercato per quanto riguarda gli elettrodomestici.

Un concentrato di tecnologia

Questo forno Whirlpool di Leroy Merlin si distingue per dettagli come la funzione di autopulizia pirolitica, la struttura in acciaio inox anti-impronta e la potenza di 36 kW.

Inoltre, dispone di sei diversi programmi di cottura, in modo che possiate scegliere sempre quello più adatto a voi per ottenere sempre i risultati migliori. È dotato di un ampio pannello di controllo digitale, illuminazione integrata e un interessante sistema di porte fredde per evitare scottature. Offre accessori come un rack e due vassoi e, all’interno, ha un sistema di guide telescopiche estraibili al 100%. Appartiene alla classe energetica A+ e la sua tecnologia pirolitica è una delle migliori sul mercato, davvero interessante per non perdere tempo a pulirlo. Ha una dimensione di 59 cm di larghezza, 59 cm di altezza e 56 cm di profondità, un’ampiezza che permette di cucinare più ricette contemporaneamente.

Se cercate un forno che faccia la differenza e che vi accompagni per molti anni, questo forno Leroy Merlin firmato Whirlpool può sicuramente fare molto per voi.

