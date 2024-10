Questo esperto confronta tutti gli yogurt di Lidl e Mercadona e finalmente rivela quale è più salutare

Per molti, lo yogurt è un elemento essenziale nella loro dieta, offrendo un’opzione veloce e nutriente. Tuttavia, selezionare quello più salutare può diventare una sfida.

Secondo un’analisi condotta dal canale YouTube Transform Your Life, con oltre 60,000 follower, gli ingredienti degli yogurt di Lidl e Mercadona, potrebbero sorprenderti. Non si tratta solo di una questione di gusti, ma di un’indagine seria su cosa significhi davvero prendersi cura della nostra salute.

Gli yogurt di Lidl e Mercadona: quale è il più salutare?

Uno degli yogurt più amati nei supermercati è lo yogurt greco. Sia Lidl che Mercadona propongono le loro versioni, con ingredienti molto simili: latte intero, panna e latte scremato in polvere, accompagnati dai fermenti necessari per definirlo un “vero yogurt”.

Lo yogurt greco di Lidl contiene meno calorie rispetto a quello di Mercadona, con una differenza di circa 25 calorie per ogni 100 grammi. Sebbene entrambi i prodotti abbiano un profilo simile in termini di grassi, se stai cercando una scelta leggermente meno calorica, quella di Lidl potrebbe essere la migliore.

Tuttavia, se desideri ridurre ulteriormente le calorie, Mercadona propone un yogurt greco light, perfetto per coloro che vogliono controllare il loro peso senza rinunciare al gusto.

Gli yogurt proteici sono un’opzione salutare?

Gli yogurt ad alto contenuto proteico sono diventati molto popolari negli ultimi anni, ma sono davvero più salutari? Sia Lidl che Mercadona offrono prodotti in questa categoria, ma tecnicamente non sono considerati yogurt, bensì specialità lattiero-casearie. Questi non contengono i fermenti specifici che definiscono uno yogurt, come il Lactobacillus e lo Streptococcus.

Nonostante ciò, queste scelte ad alto contenuto proteico sono un’ eccellente alternativa se stai cercando di aumentare il tuo apporto di proteine. Lo yogurt proteico di Lidl è più simile a uno skyr, mentre quello di Mercadona è un prodotto lattiero-caseario con proteine aggiunte.

Per quanto riguarda le calorie, entrambi sono piuttosto simili, ma quello di Lidl tende ad essere leggermente più grasso. Se il tuo obiettivo è seguire una dieta bilanciata, entrambe le opzioni possono essere valide, purché tu tenga conto delle loro caratteristiche nutrizionali.

Conclusione: Lidl o Mercadona?

Nella sfida per l’yogurt più salutare tra Lidl e Mercadona, non c’è un vincitore netto, poiché tutto dipende dalle tue esigenze. Se preferisci uno yogurt con meno calorie, il greco di Lidl o la versione light di Mercadona potrebbero essere la tua scelta migliore. D’altro canto, se desideri un contenuto proteico più elevato, entrambi i supermercati offrono opzioni interessanti che possono adattarsi alla tua dieta.

