Questo esperto confronta i gelati salutari di Mercadona, Lidl e Aldi: il risultato è devastante

Oggi giorno, i consumatori sono sempre più concentrati sulla cura della propria salute, anche quando si tratta di scegliere i propri dolci. Di fronte all’aumento dell’offerta di gelati salutari nei supermercati come Lidl e Aldi, molti si chiedono quale sia l’opzione più adeguata. Tuttavia, non tutto ciò che viene etichettato come salutare lo è realmente.

Per chiarire questi dubbi, il dietista Mario Ortiz ha condotto un’analisi dettagliata di queste alternative, svelando quali marche si distinguono e quali potrebbero non essere così salutari come ci si aspetta.

Qual è il gelato più salutare?

Attraverso un’analisi approfondita condotta dal dietista Mario Ortiz, che vanta più di 180.000 follower sul suo canale YouTube e 320.000 su Instagram sotto il nome “marioortiznutrizione”, i gelati Lidl hanno superato quelli di Aldi in termini di profilo nutrizionale.

Tra le opzioni più interessanti ci sono i gelati ricchi di proteine, come quello al caramello salato e cioccolato, che non solo deliziano il palato, ma offrono anche benefici a coloro che cercano una dieta bilanciata.

Questi gelati di Lidl hanno meno di 300 calorie per porzione, sono poveri di zuccheri e utilizzano ingredienti di qualità come il latte evaporato e la panna. Questo li rende una scelta altamente raccomandata per coloro che desiderano concedersi un piacere senza compromettere la propria salute.

Lidl si distingue nel mercato offrendo prodotti che combinano un buon gusto con ingredienti naturali. Questa strategia permette loro di presentare alternative appetibili per coloro che cercano dolci a basso contenuto calorico e senza additivi superflui.

I gelati ‘salutari’ di Aldi

D’altra parte, i gelati di Aldi, che si pubblicizzano anche come opzioni salutari, non si sono dimostrati all’altezza in questo confronto. Nonostante offrano alternative senza zucchero aggiunto, il loro contenuto di dolcificanti e grassi saturi ha portato Ortiz a considerarli meno raccomandabili per coloro che cercano opzioni più equilibrate nella loro dieta.

Alcuni dei prodotti Aldi contengono ingredienti lavorati e artificiali, il che fa sorgere dubbi sulla loro reale utilità per la salute. Anche se possono sembrare un’opzione rapida e conveniente, questi gelati non sempre soddisfano le aspettative di coloro che cercano alternative veramente salutari.

Alla fine, non tutto ciò che viene etichettato come ‘salutare’ sugli scaffali del supermercato rispetta necessariamente questo standard. Lidl, d’altra parte, è riuscita a posizionarsi chiaramente come il leader indiscusso in questo confronto, mentre Aldi ha ancora molta strada da fare per migliorare alcuni dei suoi prodotti.