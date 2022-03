Questo è Wordle, il semplice gioco virale che fa impazzire Twitter e Facebook

L’anno 2022 è iniziato con a nuovo gioco virale con un formato cruciverba che ha raggiunto i social network come Twitter e Facebook ed è composto da cinque quadrati che formano una parola che deve essere indovinata in sei tentativi.

è circa wordle, un gioco che consiste nel dedurre le cinque lettere di una parola senza indizi. Dopo un primo tentativo, il programma avverte con colori diversi se una delle lettere scelte non è nella parola.

In questo modo, i quadrati appariranno colorati Grigio se le lettere che sono state scelte non fanno parte della parola proposta; giallo se sono in esso, ma in una posizione diversa; e verde se le lettere sono state collocate nel luogo corrispondente.

L’utente ha un totale di sei tentativi per indovinare la parola e, una volta risolto il cruciverba, non avrà più la possibilità di giocare fino a quando non avrà superato 24 ore.

A differenza di giochi simili, Wordle non ha una propria applicazione per Android o iOS, ma per accedervi bisogna farlo tramite una pagina web. Questo, inoltre, non ha pubblicità e i suoi risultati possono essere condivisi sui social network come Twitter o Facebook, motivo per cui è diventato un titolo virale.

passatempo pandemico

Questo gioco nasce da un’idea di Josh Wardleun ingegnere del “software” che ha creato Wordle (il cui titolo deriva da un gioco di parole sul proprio cognome) per ravvivare i giorni di reclusione durante la pandemia.

Come ha spiegato in un’intervista per New York Timesè passato dall’essere un gioco che ha condiviso con la sua famiglia tramite WhatsApp ad avere 90 giocatori nel mese di novembre 2021.

La prima domenica di quest’anno, questo gioco simile a Mente l’avevo già fatto 300.000 persone, un hobby che aggiunge nuovi follower ogni giorno ed è diventato un gioco virale.