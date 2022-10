Questo è Optimus, il robot umanoide che Elon Musk vuole che tu abbia a casa

È chiamato Ottimo. Misura 1,73 metri. Pesa 57 chili e ce l’ha mani insieme a cinque dita in ciascuno. Cammina, trasporta pacchi, innaffia le piante e persino posiziona oggetti su scaffali e scaffali, ha assicurato Elon Musk questo venerdì quando ha presentato questo prototipo del nuovo robot umanoide di Tesla. il magnate è ambizioso: mira a produrlo in serie e commercializzarlo per meno di 20.000€. C’è solo una cosa: tutto ciò che Musk dice di fare… lo fa a singhiozzo. Il intelligenza artificiale continua ad avanzare a ritmi vertiginosi, ma è quello che serve per essere un macchina.

Tesla ha annunciato il progetto per creare un umanoide lo scorso agosto 2021. L’immagine del prototipo era suggestiva e accattivante, con un silhouette snella e con un telaio ben diverso dall’archetipo che è stato finalmente presentato venerdì, in una cerimonia presso gli uffici dell’azienda a palo Alto (California).

Elimina il “compiti pericolosi, ripetitivosì noioso”

Quindi, l’azienda ha assicurato che la funzione del robot sarebbe stata quella di eliminare il “compiti pericolosi, ripetitivosì noioso“. Ha anche detto che il robot avrebbe a schermo invece di caro, rompendo così con lo stile del resto degli umanoidi che altre aziende hanno prodotto, come nel caso di Sophia. Tuttavia (e per fortuna), Optimus ha una faccia.

“Robot sulle gambe”

ottimo è ispirato dagli esseri umanima anche drink da tutti i sperimenta le tecnologie che l’azienda ha sviluppato negli anni, soprattutto con il auto elettrica. In questo senso, uno dei tecnici Tesla ha affermato che la creazione di un umanoide significava “passare da robot su ruote a robot su gambe”.

Ma se Musk vuole il le case di mondo apri la porta a Optimus e lascia che diventi Un altro della famiglia, il robot deve migliorare sia in termini di estetica che di abilità. Da un lato, e pur avendo l’altezza e il peso di qualsiasi essere umano, la silhouette stilizzata che il magnate ha promesso è ben lontana da quella che aveva promesso, che aveva una similitudine molto riuscita con il androidi dal film ‘Io, Robot’.

Svolge compiti semplici, ma è goffo

Dall’altro, Optimus deve migliorare il suo attitudini. È vero che cammina e si esibisce compiti semplici, ma lo fa senza molta abilità. Vai quello Optimus è goffo: Non appena ha fatto qualche passo goffo, ha salutato meccanicamente e si è ritirato dall’atto. “Il robot può fare molto di più di quello che ti abbiamo appena mostrato. Non volevamo che cadesse di faccia. Quindi ora ti mostreremo alcuni video del robot che fa un sacco di altre cose”, Musk giustificato.

Subito dopo, l’azienda ha proiettato alcune immagini in cui il robot, collegato ad un cavo, ha mostrato tutte le sue potenziale. Ma nemmeno lui era convinto. “C’è ancora molto lavoro da fare per perfezionare Optimus e testarlo”, ha ammesso Musk. Per 20.000 euro, Optimus dovrà essere più agile in modo che le persone gli spalanchino le porte delle loro case.