Questo è l’organizzatore di cucina ideale per case piccole e che IKEA ha a prezzi stracciati.

Vorresti avere una cucina più funzionale, ordinata e bella? Se la risposta è sì, ma vivi in una casa piccola e non hai molto spazio per riporre le tue cose, abbiamo la soluzione perfetta per te. L’organizzatore di cucina ideale per case piccole a un prezzo scontato da Ikea. Potrai avere vari utensili a portata di mano, senza occupare spazio e pagando molto poco. Prendi nota perché ti offriamo di seguito tutti i dettagli.

L’organizzatore di cucina ideale di Ikea

Se desideri mantenere l’ordine in cucina, ma hai appena spazio per avere molti cassetti o grandi organizzatori, non devi preoccuparti perché Ikea ti offre ora una soluzione che sicuramente non vorrai lasciarti sfuggire.

Si tratta dell’organizzatore di cucina Sunnersta di Ikea, un set di accessori che ti consente di creare la tua soluzione di storage senza dover fare fori nel muro.

L’organizzatore di cucina Sunnersta è composto da quattro elementi: un appendiabiti regolabile con ganci, una mensola, un sgocciolatoio e quattro ganci aggiuntivi. Puoi posizionarli come vuoi e adattarli alle tue esigenze. L’appendiabiti si fissa con viti autofilettanti e dadi e può essere regolato in altezza tra 45 e 65 cm in modo da poterlo adattare allo spazio della cucina in cui hai deciso di posizionarlo.

I ganci, la mensola e lo sgocciolatoio si agganciano facilmente all’appendiabiti e possono essere spostati o rimossi a piacimento, in modo da poterli posizionare come preferisci o come ti risulti più comodo per prendere gli utensili destinati a questo organizzatore.

Con questo sistema, potrai avere sempre a portata di vista e a portata di mano i tuoi utensili, le spezie, i piatti, i bicchieri e le posate. In questo modo potrai cucinare in modo più comodo e risparmiare tempo e spazio. Inoltre, essendo realizzati in plastica ABS (con almeno il 20% di materiale riciclato) e acciaio con rivestimento in polvere, sia l’organizzatore che gli elementi che lo compongono sono resistenti e facili da pulire. Ti basterà un panno morbido inumidito con acqua e, se necessario, un po’ di sapone o un detergente non abrasivo per lasciarlo perfetto.

Ma la cosa migliore di tutto è il prezzo: l’organizzatore di cucina Sunnersta costa solo 17,97 euro. Un affare per avere una cucina più pratica e bella. Non aspettare oltre e acquistalo nel tuo negozio Ikea più vicino o sul loro sito web. Non te ne pentirai!.