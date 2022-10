Questo è lo smartphone Zero Ultra, di Infinix

infinito è un marchio poco conosciuto nel nostro mercato ma si sta facendo strada molto velocemente nel mercato occidentale, il motivo è semplice: una scommessa azzardata con prodotti capaci di sorprendere l’utente, la loro disponibilità a prezzo competitivo e l’uso di una tecnologia avanzata che gestisce prestazioni ottimali delle apparecchiature.

I lettori di EL PERIODICO hanno già avuto modo di conoscere questo marchio quando è stato presentato l’Infinix Note Pro, ma oggi il marchio raggiunge un livello superiore con il modello ZeroUltra caratterizzato da un sistema di camere di cui la principale prevede 200 MP e un sistema di ricarica unico chiamato Carica del tuono di 180 W che, secondo i test effettuati sul dispositivo, rappresenta il culmine di una tecnologia molto avanzata del brand. In breve, l’Infinix Zero Ultra è un telefono bilanciato e potente, con numerose innovazioni come uno straordinario sensore da 200 MP e la nuova tecnologia ThunderCharge da 180 W, pioniera nel mercato.

Funzionalità in primo piano

impostato come ultimo ammiraglia dell’azienda, ovvero quella che mette a disposizione la migliore tecnologia disponibile, sia nel sistema di ricarica che nel sistema delle telecamere, che si aggiunge ai suoi 200 MP stabilizzazione ottica dell’immagineuno dei primi sul mercato poiché attualmente solo pochi ce l’hanno, insieme a un ultra grandangolare/macro da 8 MP e un teleobiettivo da 8 MP.

Oltre alle notevoli capacità di ricarica e alla tripla fotocamera posteriore, offre specifiche come uno schermo OLED con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, con bordi curvi 2.5D e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che ti offriranno un’esperienza visiva coinvolgente mentre giochi o guardi film.

Per quanto riguarda il processore, carica il file Dimensione MediaTek 920 offrendo connettività 5G. Si tratta di un SoC a 6 nm, con CPU octa-core (2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55), GPU Mali-G68 MC, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. Il cellulare garantirà prestazioni più rapide e senza ritardi durante la visione di video, la riproduzione di giochi ad alta intensità grafica o la navigazione sul Web.

La fotocamera frontale da 32 MP è perforata nello schermo e nella parte inferiore è integrato un lettore di impronte digitali.

Ci vorrà una batteria da 4500 mAh quattro minuti per caricare fino al 50 percento con lo standard di ricarica rapida.

Il dispositivo integra un pannello di 6,8 pollici con risoluzione Full HD+. Inoltre, ha una porta USB di tipo C e supporto Dual SIM.

Sarà disponibile in due colorazioni, argento e nero, differenziate anche per la texture utilizzata per lo schienale.

Prezzo

L’attrezzatura è disponibile in Europa ad un prezzo promozionale per pochi giorni a poco più di 620 euro.

L’idea alla base della macchina

“Con il lancio di Zero Ultra, stiamo spingendo i limiti. Questo smartphone di punta offre specifiche leader del settore che consentono ai giovani di esplorare ulteriormente. Miriamo a incorporare quello spirito di esplorazione nello sviluppo dei telefoni cellulari e lanciare una ricarica super veloce che offre utenti la migliore esperienza possibile. Allo stesso tempo, stiamo portando avanti strategie innovative per offrire agli utenti un’esperienza digitale entusiasmante”, ha riferito Skye ChenResponsabile delle Relazioni Pubbliche Globali presso Infinix Mobility.

Valutazione

L’ultimo smartphone di punta di Infinix offre notevoli caratteristiche tecnologiche. Offre prestazioni efficienti ed esperienze di prim’ordine grazie alla sua efficienza di ricarica, visibilità ottimale e comfort con il suo display AMOLED curvo a 120 Hz, il potente processore 5G e la fotocamera con capacità cinematografica.

Infinix Mobility è un giovane marchio tecnologico fondato nel 2013 che progetta, produce e commercializza un portafoglio in crescita di dispositivi intelligenti molto apprezzati in Oriente e che ora stanno cercando di conquistare l’Occidente.

Riepilogo

Infinix Zero Ultra 5G

Schermo FHD+ da 6,8 pollici

Fotocamera tripla da 200 MP / anteriore da 32 MP

Memoria: 8 GB RAM / 256 GB ROM

Piattaforma: CPU Dimension 920 / Android 12

Si presenta come lo smartphone di punta di Infinix con il bonus aggiuntivo di una fotocamera principale da 200 megapixel. È anche il primo telefono del marchio dotato di un caricabatterie super veloce da 180 W e di uno scanner di impronte digitali in-display.

Porta un display 6.8 con pannello AMOLED curvo e frequenza di aggiornamento di 120 Hz e frequenza di campionamento di 360 Hz. Il telefono è alimentato dalla CPU MediaTek Dimensity 920 e disponibile in una singola RAM da 8 GB con 256 GB di ROM.

Il sistema di telecamere ha tre obiettivi nella parte posteriore. Di questi tre, il principale è un obiettivo da 200 megapixel con OIS, insieme a un ultra grandangolare da 13 megapixel e un terzo sensore di profondità da 2 megapixel. Il sensore anteriore è da 32 megapixel e c’è anche un doppio flash LED sulla parte anteriore e posteriore.

La configurazione della fotocamera posteriore può acquisire video in 4K@30fps o 1080p@30/60fps.

Il telefono supporta la doppia Nano SIM con reti 4G/5G ed è alimentato da una batteria da 4500 mAh con caricabatterie rapido da 180 W e avvia Google Android 12 con XOS 12.0 pronto all’uso.