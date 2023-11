Questo è l’impermeabile compatto di Decathlon perfetto per viaggiare.

Se hai in mente una fuga questo autunno o forse stai cercando un k-way con cui proteggerti dalla pioggia e dal vento in qualsiasi momento, niente di meglio che prendere il modello che ti presentiamo ora. Il k-way compatto Decathlon perfetto per viaggiare che inoltre ha un prezzo molto conveniente e che si sta esaurendo, quindi è meglio non lasciarlo scappare.

Il k-way compatto Decathlon perfetto per viaggiare

Se sei tra coloro a cui piace viaggiare leggeri, ma senza rinunciare al comfort e alla protezione, ti presentiamo il k-way lungo da montagna e trekking Donna Quechua Raincut Long, un prodotto di Decathlon che ti sorprenderà per la sua versatilità, il suo design e il suo prezzo.

Questo k-way, che puoi trovare in vari colori (come la stampa che vedi nell’immagine, così come il rosa, il kaki o il bianco), ha uno stile da trench che ti copre fino alle ginocchia, ideale per proteggerti dalla pioggia e dal vento in qualsiasi situazione. Che tu stia facendo un percorso nella natura o passeggiando in città, questa giacca ti terrà asciutto e caldo senza perdere lo stile.

Inoltre, questo k-way ha quattro tasche, due interne e una con chiusura sicura, in modo che tu possa conservare i tuoi oggetti personali senza paura che si bagnino o si perdano. E la cosa migliore è che si ripiega in modo compatto nella sua stessa tasca interna in rete, occupando molto poco spazio nel tuo bagaglio.

Ma non solo questo, questo k-way ha anche altre caratteristiche che lo rendono perfetto per viaggiare. Ad esempio:

È impermeabile: ha un rivestimento impermeabile che resiste a una pressione di 5.000 mm H2O (Schmerber), il che significa che può resistere a una forte pioggia per fino a due ore senza bagnarsi. Inoltre, ha le cuciture stagne per evitare infiltrazioni.

È antivento: il tessuto di questa giacca ti protegge dal vento fino a 70 km/h, il che ti sarà molto utile se vai in zone con clima freddo o ventoso. È traspirante: ha un rivestimento idrorepellente che favorisce l’evaporazione del sudore e una zona di ventilazione nella parte superiore della schiena per migliorare la circolazione dell’aria. In questo modo eviterai l’effetto serra e la sensazione di umidità all’interno della giacca.

È adattabile: ha una cintura per adattarla alla tua vita e dargli un tocco più femminile. Ha anche una vestibilità ampia in modo da poter fare grandi passi senza essere disturbata. Ed è disponibile in vari tagli, dalla XS alla 3XL.

È leggero: pesa solo 420 g nella taglia M, il che la rende molto comoda da indossare e trasportare.

Ma oltre a tutti questi vantaggi funzionali, questo k-way ha anche un valore aggiunto ecologico. Ecco perché Decathlon si è impegnata a ridurre il consumo di acqua e l’impatto ambientale nella produzione di questo prodotto. Come? Utilizzando un metodo di tintura in massa per il colore nero, che consiste nell’integrare i pigmenti fin dalla produzione del filo, risparmiando così acqua ed evitando lo scarico di acque reflue.

E anche, utilizzando poliestere riciclato per gli altri colori, proveniente dal riciclaggio di bottiglie di plastica, riducendo così l’uso di risorse derivate dal petrolio.

Come vedi, questo k-way non è solo perfetto per viaggiare, ma anche per prendersi cura del pianeta. E tutto questo per soli 29,99 euro. Cosa stai aspettando per averlo?

