Questo è l’hotel più antico del mondo: è stato aperto…

Un sacco di hotel iconici accumulano decenni, anche secoli, di esistenza. Ci sono strutture alberghiere di ogni tipo con molti anni al seguito. Ma ce n’è uno che prende la torta: è il Nishiyama Onsen Keiunkan, cosa c’è nel Guinness dei primati per essere l’hotel più antico del mondo. La sua storia comprende un enorme 1.315 anni. Non c’è nessuno che possa competere in anzianità.

Inoltre, l’hotel non ha cambiato proprietà. La stessa famiglia si è occupata di gestirlo per né più né meno 52 generazioni. Nessuna azienda può competere.

Il Nishiyama Onsen Keiunkan si trova a Èa sole due ore dalla montagna Fujinella regione montuosa del Akaishi. L’hotel è circondato dal corso del fiume che dà il nome alla cittadina. Tutto ciò costituisce un ambiente ideale per la disconnessione e il relax totale.

Quanto vale la notte?

L’hotel ha 37 camere carattere esclusivo. Tra le sue attrazioni c’è l’offerta di acque termali riscaldato naturalmente (il ‘onsen‘), che sono di gran moda tra i giapponesi che possono permetterselo. Oltre ad offrire loro un rifugio tranquillo, gli ospiti possono usufruire di terapie dell’acqua con temperature superiori ai 25 gradi. Una vera terapia grazie all’elevata concentrazione di minerali in queste acque.

La lunga storia dell’hotel ha costretto numerose riforme. Uno dei più recenti si è svolto nel 1997, e il suo obiettivo era quello di offrire più comfort ai clienti. Nonostante i successivi ammodernamenti, l’edificio mantiene il design originale degli edifici e dei giardini, che seguono la tradizione giapponese. L’edificio di quattro piani combina moderne strutture in acciaio con legno tradizionale.

Il prezzo per notte è di circa 400 euro. Uno è incluso nel prezzo cena degustazione kaiseki, menù composto da pietanze servite in piccole porzioni, sia di verdure che quelle che comprendono sia verdure che pesce e carne, accompagnate da sakè.