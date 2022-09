Questo è l’Honor 70, uno smartphone molto equilibrato

I cellulari dell’azienda Onore, sono da sempre caratterizzati da un’ottima armonia tra le richieste dei propri affezionati utilizzatori e il prodotto finale presentato al mercato. Con questo modello che viene presentato oggi, le cose non sono cambiate: per un prezzo perfettamente adeguato, viene offerto un prodotto completo, con un ottimo design e caratteristiche eccezionali.

Il Onore 70 integra il processore Snapdragon 778G+ 5G, uno dei migliori risultati nei prodotti di fascia alta e nelle versioni con 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna. Lo schermo è 6,62 pollici (OLED, Full HD+ e con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz). La batteria arriva a 4.800mAh, con una ricarica rapida di 66W, che, sommata al basso consumo del processore, diventa una maggiore autonomia.

Il sistema di telecamere è composto da un sistema più che interessante fotocamera frontale 32MP f/2.4 e un modulo a più posteriori in cui è presente un 54 MP f/1.9.

Disegno

Honor 70 è il nuovo ammiraglia del marchio che fornisce un design ben curato. È leggero e compatto, un dispositivo di soli 178 grammi e uno spessore di 7,91 mm. Spiccano i colori unici in cui è presentato, ispirati alle pietre preziose, e pensati per abbagliare: Midnight Black (nero), Emerald Green (verde) e Crystal Silver, una tonalità che gioca con la luce e la riflette, creando sorprendenti effetti geometrici . .

Schermo

Integra uno schermo OLED curvo da 6,67 pollici, che offre un’esperienza visiva ottimale senza limiti e che si adatta alla mano per una buona presa.

La frequenza di aggiornamento di 120Hz fornisce una maggiore fluidità alle immagini viste sullo schermo, che fornisce un valore aggiunto in diversi contenuti ma soprattutto quando si parla di gaming.

Ha la tecnologia HDR10 / HDR10+, migliorando così i colori, il contrasto e la luminosità e fornendo un’esperienza soddisfacente nei contenuti multimediali.

Telecamera

È uno dei punti forti del dispositivo. Da notare che nella fotocamera si evolve il suo classico doppio anello, ispirato all’industria della gioielleria di lusso.

Tra le capacità, integra funzioni come quella innovativa Modalità Solo Cut (Tracciamento automatico multivideo) e offre tutte le possibilità della fotografia computazionale. Grazie a questo impegno nella tecnologia computazionale e alla combinazione di una tripla fotocamera, i risultati, come dimostrano i test effettuati sull’apparecchiatura, sono più che sorprendenti. La sua doppia fotocamera evoluta, che consente di unire l’intera gamma di lunghezze focali, offre un’eccellente qualità dell’immagine.

Sul retro, Honor 70 innova ed è dotato di un sensore Sony IMX 800 da 1/1,49 pollici che evolve e migliora la cattura della luce, sia di notte che in piena luce.

Da notare che integra la tecnologia Image Engine, la soluzione della fotocamera che permette il hardware lavora all’unisono con l’intelligenza artificiale e gli algoritmi per fornire immagini di qualità straordinaria, che si tratti di ritratti, scene notturne, paesaggi o autoscatto.

E un notevole miglioramento nell’esperienza di utilizzo della fotocamera: che tu sia un utente esperto o meno, grazie a funzionalità come la sensibilità ISO migliorata, la fotocamera macro e la gamma dinamica regolata, ti consente di ottenere il massimo dalla fotocamera di questo smartphone.

Le specifiche in evidenza sono:

Fotocamera con profondità di campo da 2 MP (effetto bokeh)

Fotocamera con superrilevamento IMX800 da 54 MP

Sensore IMX 800 da 1/1,49 pollici

Dimensione pixel equivalente a 2,0 µm

Fotocamera ultra grandangolare e macro da 50 MP

122° ultra grandangolare

Macro da 2,5 cm con autofocus

Per quanto riguarda il tema del video, ricorda che include funzionalità innovative come la funzione Solo modalità di taglio (Tracciamento automatico multi-video) e diverse modalità di registrazione multi-video: modalità anteriore/posteriore, modalità posteriore/posteriore e modalità posteriore/immagine nell’immagine.

Si noti che il modello presenta per la prima volta la funzione Vlog di autotracciamento multivideotecnologia che permette di riprodurre video blog di ritratti che seguono una persona specifica in un video di gruppo e genera contemporaneamente due video ad alta definizione. Perfetto per offrire nuove possibilità ai creatori di video.

Il doppio sistema video ad alta definizione 1080P, il Dual Electronic Image Stabilization (EIS) -che fornisce un’immagine video fluida senza vibrazioni- o l’effetto Dual Beauty lo rendono un smartphone adatto a creatori di contenuti, sia professionisti che dilettanti.

Prestazione

Integra una ricarica super veloce da 66 W, che consente di caricare il telefono al 60% in 20 minuti. Ha un processore Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G a basso consumo.

Incorpora il sistema OS Turbo X per preservare più a lungo tutta la potenza e l’efficienza del primo giorno.

Altre caratteristiche eccezionali sono la GPU Turbo X, che consente maggiori prestazioni di gioco, e la produzione di materiali innovativi e di qualità per un’elevata resistenza, resistendo a temperature e umidità elevate.

Esperienza e valori dell’utente

Progettato per gli appassionati vlog, è l’ultima aggiunta di Honor alla sua serie N di fascia alta. Questo dispositivo entra in modalità solo tagliare, che consente agli utenti di produrre facilmente vlog che mettono in evidenza una persona specifica in un gruppo grazie alla sua tecnologia di reidentificazione della persona integrata. In questo modo, con la funzione di doppia trasmissione video, potrai registrare due video contemporaneamente, uno con protagonista un solo individuo e l’altro con l’intero gruppo.

Spiccano i risultati della sua fotocamera, composta da una fotocamera principale da 54 MP con un ampio sensore IMX800 da 1/1,49 pollici e un altro ultrawide e macro da 50 MP.

Sottolinea la potenza del processore Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G con supporto per GPU Turbo X e sistema operativo Turbo X, offrendo così prestazioni fluide e una buona risposta in varie attività pesanti, incluso l’editing video per i vlogger che sono sempre in movimento.

Funziona con l’ultima Magic UI 6.1 basata su Android 12 ed è disponibile in vari colori.

In riconoscimento dell’esperienza utente ottimale, l’Associazione degli esperti in immagine e suono (EISA) ha premiato questo smartphone il premio EISA BEST BUY SMARTPHONE 2022-2023.

Prezzo

Il dispositivo è disponibile da oggi per circa 549€.