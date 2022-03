Questo è l’Heyplus Watch, accessibile e con funzionalità avanzate

Gli smartwatch sono diventati un elemento comune delle apparecchiature tecnologiche personali, la loro facile connessione con il cellulare e la loro capacità di offrire informazioni sempre più complete e precise sullo stato fisico dell’utente e sull’ambiente, ha aperto le porte alla loro piena accettazione. Sono già un bestseller sul mercato. Dalla società commerciale Powerplanetonline arriva il modello Heyplus Watch dove può essere acquistato ad un prezzo di circa 80 euro.

Mette in risalto

Il dispositivo è dotato di uno schermo AMOLED da 1,78” con struttura quadrata e incorniciato da una scocca in alluminio, con cinturino in silicone traspirante che può essere facilmente sostituito con uno universale da 22mm. Il peso è leggero poiché è di circa 36 grammi. Con misure di 47,9 mm di lunghezza, 35,8 mm di larghezza e circa 10,3 mm di spessore, si distingue per l’integrazione del sensore cardiaco, SpO2, sensore di movimento e una batteria con autonomia superiore a 7 giorni in uso intensivo. È certificato IP68 con resistenza all’acqua e alla polvere.

Design

È dotato di vetro temperato con angoli leggermente curvi 2.5D che si adattano perfettamente a un telaio in alluminio anodizzato. Aggiungi un pulsante di controllo laterale. Il resto del corpo è un guscio di plastica nero opaco. Il cinturino è flessibile e comodo nella vestibilità.

schermo e display

Si tratta di un AMOLED da 1,78 pollici con una risoluzione di 368 x 448p, che genera una densità di 326 dpi e, di conseguenza, una visibilità ottimale. Il rapporto schermo/corpo è superiore al 70%, offrendo una profondità del colore a 24 bit e una copertura NTSC del 100%.

connettività

Un punto di forza della dotazione è la connettività Bluetooth 5.0, molto stabile e che permette di ricevere avvisi per chiamate in arrivo, messaggi o notifiche, e persino controllare la riproduzione della musica o trovare il cellulare. Consente la sincronizzazione dei dati sanitari e fitness tramite l’app ciao più e osservare grafici dettagliati con l’evoluzione di diversi parametri.

L’interfaccia dell’orologio è disponibile in spagnolo con una gestione che utilizza i gesti nelle 4 direzioni per l’accesso a diverse funzionalità. Un fatto eccezionale è che supporta sfere con sfondi animati.

monitoraggio sanitario

Ha un sensore di frequenza cardiaca con capacità di monitoraggio continuo, un misuratore di ossigeno nel sangue SpO2, un sensore di movimento per contare i passi quando muovi il braccio e un monitor intelligente della qualità del sonno.

Include un totale di 10 modalità di allenamento che vengono gestiti dalla sua memoria interna. E nel app c’è un elenco di fino a 100 diverse attivitàalcuni dei quali possono essere caricati nell’orologio.

Consente il monitoraggio continuo della distanza percorsa e la misurazione dei passi, con indicazione delle calorie bruciate. Ha un sistema di avviso per stile di vita sedentario, idratazione e avvisi di pulsazioni elevate. Ha un cronometro, sveglia e timer, previsioni del tempo e un piccolo assistente di respirazione per rilassarsi.

Autonomia e ricarica

L’autonomia è un altro dei punti di forza del modello, grazie a una batteria da 305 mAh, che gestisce più di 20 giorni di autonomia, a seconda dell’uso che facciamo dell’attrezzatura. Il ciclo di carica completo è di 1,5 ore.

Valori in evidenza

Questo Heyplus Watch è un esempio di un buon orologio in cui spicca l’autonomia. Possiamo raggiungere i 15 giorni di utilizzo sportivo, e più di 20 di normale utilizzo, con una buona base di ricarica e un sistema operativo semplice, intuitivo e abbastanza completo. Evidenzia la buona visibilità del suo schermo AMOLED da 1,78″.

È un orologio comodo e leggero, resistente grazie ad una montatura in metallo. Un altro vantaggio è la certificazione IP68, che lo protegge da acqua e polvere.

Il monitoraggio della forma fisica e della salute è completo di un massimo di 100 tipi di sport e di buoni sensori di frequenza cardiaca e SpO2.

Ottimo rapporto qualità prezzo.