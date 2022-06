Questo è l’anello di cui Rosalía si innamora ed è adatto a tutte le tasche

tutto ciò che tocca Rosalia diventa Pregato. La cantante di Sant Esteve Sesrovires trionfa con il suo ultimo album, ‘Motomami’con il quale è riuscito a intrufolarsi nel primi posti tutto colpi e con il quale farà il suo primo tour mondiale. Ma Rosalía è anche piuttosto una Icona fashion e un creatore di tendenze. Il tuo stile di marca carattere e si allontana da convegnine sono prova i chiodi decorati e i loro accessori, Taglia XXL. Inoltre, è solitamente l’appendiabiti di marchi rinomati (e costosi).

Ora il cantante ha una novità gemma preferita: un squillo colore d’argento in formato francobollo e grande, con cuore bianco. Rosalía ha indossato il pezzo sul suo Instagram con un ‘vestitino nero’ insieme a ‘ritagliare’ sul petto e sull’addome, oltre che con gli stivali XXL. Da allora, il i saldi di questo prodotto sono saliti alle stelle.

Prezzo adatto ai mortali

L’anello appartiene ad una collezione che lo stilista Domingo Rodriguez Lazaromeglio noto come Domenicaha creato esclusivamente insieme all’azienda spagnola di gioia. È fatto con ottoneè immerso d’argento e ha un cuore di resina perlata. Oltre al bianco, è anche in bronzo. E ora arriva la tripla buona notizia: il prezzo è adatto ai mortali, è ridotto a 19,95 euro ed è ancora disponibile sul sito del brand. Rosalía ha trasformato questo anello in oro, come tutto ciò che tocca.