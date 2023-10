Questo è l’altoparlante impermeabile che devi avere a tutte le tue feste. È di Lidl e costa meno di 20 euro.

Se sei amante della musica e ti piace averla sempre con te, anche in luoghi umidi come la piscina o la spiaggia, non puoi lasciarti sfuggire il prodotto che ti presentiamo ora: l’altoparlante impermeabile di Lidl che devi avere a tutte le tue feste e che inoltre costa meno di 20 euro, quindi non puoi perdere questa opportunità.

Lidl ha il suo altoparlante impermeabile a meno di 20 euro

L’altoparlante impermeabile di Lidl è un altoparlante Bluetooth, resistente all’acqua, che ha un design compatto e leggero che lo rende facile da portare ovunque. Ha una protezione impermeabile IPX7, quindi è protetto dall’immersione completa in acqua per un breve periodo di tempo. Inoltre, nonostante le sue dimensioni ridotte, questo altoparlante offre una potenza di 5 W, garantendo un suono nitido e coinvolgente.

Ha una batteria ricaricabile che offre fino a 8,5 ore di riproduzione continua, permettendoti di goderti la tua musica preferita per un’intera giornata in spiaggia o una sessione in piscina.

E inoltre, ha la funzione TWS (True Wireless Stereo) in modo da poter godere di un suono stereo collegando senza fili due altoparlanti.

Una caratteristica distintiva di questo altoparlante è la sua versatilità. Ha un microfono integrato che ti permette di utilizzarlo come vivavoce, il che è ideale per rispondere alle chiamate telefoniche mentre ti godi le tue attività all’aria aperta. Non dovrai più preoccuparti di perdere una chiamata importante quando sei in spiaggia o sotto la doccia.

La certificazione IPX7 di questo altoparlante garantisce la sua resistenza all’acqua. Puoi immergerlo fino a 1 metro di profondità per 30 minuti senza che subisca danni. Ciò significa che puoi portarlo con te sotto la doccia, nella vasca da bagno, in piscina o in spiaggia senza paura che l’acqua lo danneggi. La musica sott’acqua è possibile grazie a questo altoparlante impermeabile di Lidl.

La connettività è semplice ed efficiente. L’altoparlante si collega tramite Bluetooth al tuo smartphone, tablet o altro dispositivo compatibile. Puoi controllare la riproduzione della musica in modo pratico sia dall’altoparlante stesso che dal tuo dispositivo. Inoltre, ha un’entrata ausiliaria per collegarlo tramite cavo a dispositivi che non dispongono di tecnologia Bluetooth.

Questo altoparlante impermeabile è uno dei prodotti di punta di Lidl per quest’estate ed è disponibile in vari colori attraenti, come blu, verde, rosa e nero. Puoi acquistarlo sul sito web di Lidl o visitare uno dei loro negozi fisici, ma non aspettare troppo perché ha anche un prezzo di soli 19,99 euro, quindi cosa stai aspettando?

