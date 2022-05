Questo è l’alimento che supera l’arancia in vitamina C e può aiutarti nella perdita di grasso

Le verdure dovrebbero essere la base del nostro dieta. Uno di questi è il Kiwiun frutto che è una grande fonte di vitamina C. Infatti contribuisce due volte più arancione. Pertanto, è molto interessante inserirlo nel ns alimentazionequalunque sia il nostro obiettivo a livello fisico.

Benefici della vitamina C

Vitamina C-o acido ascorbico– è un grande antiossidante che ne facilita l’assorbimento ferro da stiro a livello gastrointestinale.

Si consiglia di mangiare tutti i giorni tra 75 e 90 mg di questa vitamina. Un singolo kiwi fornisce già questa quantità di vitamina C, quindi con l’assunzione di un pezzo quotidiano Copriremmo già questo requisito.

Perdita di grasso

Inoltre, può essere particolarmente interessante consumare kiwi se ci troviamo in un momento in cui proviamo a farlo perdi grasso. Anche se nessun cibo lo è dimagrimentomangiare questo frutto può aiutarci a ottenere un deficit caloricoora che ce l’ha poche calorie: contiene in media 80 kcal per 100 grammi. Naturalmente, senza smettere di includere nella nostra dieta altri cibi in modo che l’insieme sia equilibrato e non abbiamo carenze nutrizionali.

Va ricordato che otterremo una perdita solo se rispettiamo giorno dopo giorno il deficit calorico. Cioè, quando consumiamo meno calorie di quelle che spendiamo. Tuttavia, è importante farlo sotto la supervisione di a professionista della nutrizione per garantire che eseguiamo questo processo in a sano.

Ricette con kiwi

Il modo più interessante mangiare frutta lo sta facendo con il pezzo intero, senza spremere o schiacciare, e crudo. Nel caso del kiwi, queste sono alcune buone opzioni per consumarlo: