Questo è il total look di Bershka che indosserebbe la stessa Kim Kardashian e che puoi acquistare per meno di 30 euro.

Il total look di Bershka a meno di 30 euro ti trasformerà in una fedele imitatrice dello stile di Kim Kardashian. Il marchio spagnolo a basso costo offre una serie di capi che si sono trasformati in una delle migliori opzioni per vestirsi come una vera celebrità spendendo il meno possibile. È arrivato il momento di procurarsi un completo di quelli che si distinguono a prima vista e si adattano a qualsiasi tipo di corpo. Prendi nota dell’outfit di Bershka che ti trasformerà immediatamente in una Kardashian.

Bershka ha il total look che indosserebbe Kim Kardashian stessa

Bershka si è trasformata in uno dei marchi per eccellenza per poter imitare lo stile delle celebrità con un investimento minimo. Riuscirai ad ottenere un risultato perfetto, degno di una famosa come Kim Kardashian, spendendo meno di 30 euro. Il clan Kardashian Jenner è diventato famoso in tutto il mondo per mostrare le curve.

Quando tutti indossavano una taglia 36, sono arrivate le prime celebrità con curve, le Kardashian indossavano una XL o una taglia 44, qualcosa che fino ad ora sembrava impensabile. Grazie a loro abbiamo potuto optare per il massimo comfort possibile, grazie a capi che si adattano al nostro corpo.

Il completo è composto da una gonna che mette in risalto i fianchi e che permetterà di valorizzare questa parte del corpo. Un tipo di gonna che è stata progettata per mostrare un fisico in forma. Indipendentemente dalla taglia che hai, potrai mostrarti e stare nelle migliori condizioni possibili. Un capo extra che possiamo abbinare a tutto.

Essendo elastica, si adatta ai nostri movimenti. Puoi indossarla con una maglietta del tuo gruppo preferito o con una camicia bianca per farti notare al lavoro. Ma se vuoi sembrare una vera Kardashian, dovrai abbinarla a un top senza spalline o a una maglietta dello stesso colore della gonna.

Un total look Kardashian che sicuramente ti sorprenderà. Bershka ci regala quasi questo completo degno di una celebrità. La gonna costa meno di 18 euro e il top può essere il tocco finale che si vende per molto meno. Il top senza spalline costa meno di 8 euro. Quindi con meno di 30 euro otterremo uno stile tutto Kardashian Jenner.

5/5 - (9 votes)