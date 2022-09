Questo è il taglio di capelli che trionferà dopo le vacanze estive

L’arrivo di autunno è sempre più vicino, e con esso il primo cambiamenti di ‘look’ dopo le vacanze estate. un taglio di capelli potrebbe essere la soluzione migliore da ottenere pulire i capelli ritoccando il doppie punte E nel aree danneggiate legato ai capelli.

Uno degli ‘sguardi’ che promette di essere tendenza l’autunno 2022 è il ‘arruffato’un taglio anni settanta di capelli medi che si ottiene da strati breve Y benedando origine a una forma e un volume naturale e con personalità.

infinite variazioni

Se qualcosa lo permette ‘arruffato’oltre alla possibilità di portarlo totalmente arruffatoè il varietà di tagli che possono derivare da questo stesso stile. Con movimento, con riflessi, raccolti… Questo acconciatura può adattarsi a qualsiasi gusto Y bisogno.

Un esempio di questo versatilità può essere visto confrontando il taglio di persone famose come Billie Eilish o Taylor Swift. Inoltre, tutto punta al ‘arruffato’ chi ne prenderà di più sarà quello con movimentosenza levigatura eseguita ferro da stiro. In questo modo, prendi riccioli Y onde in due indirizzi sarà possibile nel modulo veloce Y semplice.