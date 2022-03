Questo è il settore migliore per proteggersi dalla guerra in Ucraina, secondo BofA

Il guerra ucraina si sta estendendo e colpendo la fiducia degli investitori, che cercano avidamente i modi migliori per proteggere i propri portafogli dalla volatilità che sta colpendo i mercati. Banca d’America (BofA) ha indicato in uno dei suoi ultimi rapporti quello che, a suo avviso, è il miglior settore per proteggersi dal conflitto vivere l’est Europa. “Spunta tutte le scatole”, affermano i suoi esperti.

Riguarda industria del lusso, che secondo gli analisti BofA sarà fondamentale in questo momento. Tanto che hanno alzato di nuovo le loro stime, che già lo sono 10% sopra il consenso. Come spiegano, è perché è uno dei settori meglio posizionati per resistere all’assalto della guerra.

BofA indica diversi motivi per giustificare la sua fiducia nel lusso, e cioè che, tra l’altro, è “sottoesposto all’Europa”avere un “forte potere di determinazione dei prezzi”, e anche una “correlazione positiva con l’aumento del prezzo del petrolio”. Che, senza dimenticare il “sostegno delle valute da diversi anni” nel lusso e la “riduzione del 30% fino a 19 volte” del PER, un “livello di valutazione che è stato raggiunto solo due volte negli ultimi 6 anni”.

Come sottolineano gli esperti di banche statunitensi, le prospettive per il settore dei consumi europei “sono peggiorate come conseguenza del conflitto nell’Est Europa”, pur sottolineando anche che “la recente vendita di azioni ha scarsa correlazione con dove il rischio di guadagni è, a nostro avviso, maggiore”.

Questi analisti sono rialzisti sul settore del lusso e allo stesso tempo sono diventati “più ribassisti nel settore dell’abbigliamento al dettaglio e online”, tanto da aver tagliato le stime “del 14%. Come si suol dire, questo settore ha diversi aspetti negativi: “sovraesposto all’Europa; dipendente dalla domanda di una coorte a basso reddito; di fronte all’inflazione elevata dei costi di produzione; basso potere di determinazione dei prezzi; e bassa valutazione Relativamente meno attraente allo stesso multiplo P/E di lusso.

Per questo difendono che il modo migliore per posizionarsi davanti al nuovo panorama è compra il lussoe più precisamente LVMH (il migliore del settore, di un multiplo inferiore rispetto al settore) e Richemont (forza del gioiello 14 volte il PER di base). Le migliori idee tra i tuoi “sottopesi” sono Inditex (vento contrario sottovalutato, multiplo errato), adidas (scarso slancio del marchio, targeting eccessivamente ambizioso) e zalando (100% UE, nessun potere di determinazione dei prezzi, margini bassi). Da parte loro, consigliano prada, dottor Martens e Dufrytutti con una valutazione “acquista”, rispetto a ASOS e Martin pescatoreentrambi con rating di rischio.

I TRE ARGOMENTI PIÙ IMPORTANTI PER POSIZIONARSI

Inoltre, da BofA mettono sul tavolo quelle che considerano le tre questioni più importanti di cui gli investitori dovrebbero tenere conto quando si posizionano nei consumi:

1. Il nuovo consumatore

Lo assicurano gli strateghi della banca Il 2022-23 “non sembrerà un passato recente”. “Sebbene l’esposizione diretta a Russia e Ucraina sia bassa, il mercato continua a sottostimare il peso dovuto allo zero entrate, ma tutti i costi e il sentiment sono influenzati in Europa”. Inoltre, osservano, “è probabile che il reddito reale del Regno Unito/Europa diminuisca a un livello che non si registrava da più di 50 anni”.

Di conseguenza, il taglio di 70 punti base nel Stima del PIL in Europa svolta da BofA “si riferisce quasi interamente ai consumi”. “La coorte a basso reddito sarà la più colpita a livello globale. Ne vediamo già le prove negli Stati Uniti, dove la spesa per il fast fashion è ora negativa, lo sport rallenta ma il lusso accelera. L’unico nuovo vento favorevole nel settore dei beni voluttuari è la domanda più robusta dal Medio Oriente con petrolio sopra i 100 dollari.

2. Inflazione contro potere di determinazione dei prezzi

“La pressione al rialzo sui costi di produzione è maggiore per coloro che hanno meno potere di determinazione dei prezzi: abbigliamento e vendita al dettaglio online”, ricordano questi analisti. Lo pensano “I tentativi di trasferire i prezzi porteranno probabilmente a volumi inferiori e sconti più elevati”. In questo contesto, “il lusso beneficia di una filiera in euro ampiamente integrata verticalmente, che riduce il rischio e l’inflazione dei costi di produzione. Ha anche il maggior potere di pricing, e il 2022 non è diverso, con Aumenti di prezzo del 5%-10% già annunciati“.

3. Un anno per riaprire

Infine, BofA sottolinea che “il turismo dovrebbe riprendersi dai minimi del Covid”, che sarà “un grande vento in poppa per i viaggi e il retail di lusso”. “L’abolizione della politica cinese di tolleranza zero e la riapertura dei confini comporterebbe un ulteriore miglioramento delle nostre stime”, sottolineano gli strateghi della banca, sottolineando che nel breve termine “la storia suggerisce che restrizioni relative ai virus in Cina non distruggerà la domanda di lusso, ma piuttosto cambieranno solo il calendarioe che un calo del prezzo delle azioni è a potenziale opportunità di acquisto“.