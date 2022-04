Questo è il Redmi Note 11 Pro, di Xiaomi

Una delle caratteristiche eccezionali di questo Redmi Note 11 Pro È una fotocamera principale. 108 MP utilizzando il sensore Samsung HM2 da 1/1,52 pollici, sfrutta la tecnologia di binning dei pixel 9 in 1 e il doppio ISO nativo per immagini con una gamma dinamica e una resa cromatica maggiori, offrendo risultati migliori anche in condizioni di scarsa illuminazione. – la fotocamera angolare espande la prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi e la fotocamera macro da 2 MP cattura i dettagli da vicino. L’obiettivo di profondità da 2 MP consente di creare un effetto bokeh natura per i ritratti. L’obiettivo anteriore incorpora 16 MP in grado di catturare autoscatto aspetto naturale.