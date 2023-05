Questo è il prezzo dell’abbigliamento di Zara in ogni paese: differenze di oltre 35 euro!

Cuando se establece el precio de un prodotto e viene commercializzato in diversi mercati, il suo costo finale può variare. Questo è noto in teoria, ma nella pratica potrebbe sorprendervi come un articolo può diventare molto più costoso a seconda del paese. Abbiamo un esempio, che analizzeremo: questo è quanto costa l’abbigliamento di Zara in ogni paese.

E le differenze possono essere notevoli, fino a 35 euro per capo a seconda del paese. Zara, presente in numerosi territori in tutto il mondo, è un buon indicatore per valutare quanto i prezzi degli stessi prodotti possano subire modifiche in ogni paese. Esaminando i suoi prezzi in oltre 20 regioni, ci sono conclusioni interessanti.

Quanto costa l’abbigliamento di Zara in ogni paese

L’Asia occidentale è in testa con costi finali più elevati

La zona più costosa del pianeta per acquistare abbigliamento dal Gruppo Inditex è l’Asia occidentale, con Kuwait e Arabia in testa. Ovviamente, i redditi lì sono leggermente più alti, ma un capo che in Italia costa 39,95 euro arriva a 70/75 euro.

Sul podio dei peggiori punti internazionali per acquistare abbigliamento o accessori di Zara si trovano il Messico, il Vietnam e l’Ecuador. Poi arrivano gli Stati Uniti e il Marocco. Per lo stesso oggetto, i prezzi rimangono sopra i 60 euro.

Il resto dell’Europa, in generale, è più costoso

Lo stesso vestito in denim usato come riferimento per lo studio ha un prezzo medio di 49,95 euro negli altri paesi del continente. Ma i numeri non sono gli stessi in tutti i paesi. In Islanda si avvicina ai 60 euro, e il Regno Unito è il secondo nella lista dei più costosi.

Dove è più conveniente comprare da Zara?

Questa è la domanda che probabilmente ti stavi facendo, e per quanto curioso possa sembrare, la Italia non è il paese più conveniente per acquistare. Siamo tra i più economici in Europa, insieme a Grecia e Portogallo.

Ma non c’è posto dove i suoi costi siano così competitivi come in Andorra. Poiché l’IVA locale è del 4,5% rispetto al 21% applicato in Italia, il prezzo di quel capo si ferma a 39 euro.

Quindi, devi tenerlo a mente, e se hai visto un capo che costa di più in Italia (cosa improbabile) e sei in viaggio in un altro posto dove sicuramente c’è un negozio Zara, allora prendilo per poterlo comprare a un prezzo leggermente più basso.

