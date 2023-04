Questo è il nuovo catalogo Lidl per questo mese: scoprite tutte le novità e le offerte imperdibili!

La costante aumento dei prezzi in molti dei prodotti alimentari che abbiamo l’abitudine di consumare ogni giorno ha fatto sì che i consumatori cercassero quotidianamente le migliori offerte, confrontando prezzi e osservando quali supermercati offrono sconti speciali. Tra questi, dobbiamo menzionare Lidl, una delle catene di supermercati che punta a risparmiare molto sui suoi prodotti. Scopriamo quindi il nuovo catalogo di Lidl per questo mese e ciò che puoi acquistare con prezzi incredibili.

Il catalogo di Lidl per questo mese

Lidl inaugura il mese di aprile con un’offerta speciale sulla carne macinata, trovando hamburger di manzo con uno sconto del 20% e per poco più di 3 euro la confezione da 6 euro e anche offerta per il prosciutto serrano riserva.

Le offerte del mese: barbecue e molto altro

Inoltre, come puoi vedere nel suo nuovo catalogo “È tempo di Barbecue”, avrai la possibilità di acquistare anche ogni tipo di carne, spiedini e, ovviamente, pastiglie e carbone di legna al miglior prezzo. Il miglior pesce e frutti di mare freschi, così come la frutta sono anch’essi in offerta in questo nuovo mese di aprile a Lidl. Ogni confezione supera di poco i 3 euro.

Ipa, Lager, Pale Ale e Stout: le migliori varietà o tipi di birra le trovi da Lidl e anche in questo nuovo mese di aprile, in offerta, con confezioni tra i 5 e i 7 euro.

prodotti per la cura personale e nuovi accessori per il bagno

I frutta secca, in formato XXL sono anch’essi in offerta in questo nuovo catalogo di Lidl per questo mese, ma inoltre, con la marca Cien possiamo già trovare le creme solari per proteggere la pelle durante le giornate di sole più intenso. Crema per bambini, spray solare o lozione solare di alta qualità, con SPF 30 e 50 per meno di 6 euro.

