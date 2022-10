Questo è il monitor Philips 243S1

Recentemente il monitor è arrivato sul mercato Philips 243S1 caratterizzato dall’offerta di una risoluzione Full HD e dall’incorporazione di un Dock di connessione USB-C che facilita l’avvio in ambienti multitasking. Ha funzionalità “fuoristrada” e incorpora funzionalità adatte al lavoro in qualsiasi scenario.

Caratteristica

Con 24 pollici pollici ha uno schermo IPS con risoluzione Full HD e incorpora un Dock di connessione USB-C in modo da caricare, trasferire dati e proiettare l’immagine del laptop allo stesso tempo.

Il connettore USB-C reversibile consente una facile connessione a cavo singolo che trasferisce i dati durante la ricarica del laptop senza dover collegare il caricabatterie all’alimentazione. Questo connettore consente la configurazione multischermo.

Insieme a questo nuovo standard, il Philips 243S1 ha un ingresso RJ-45 Rthernet da offrire la sicurezza dei datioltre a un ingresso HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 e 4 ingressi USB-A per collegare qualsiasi periferica o dispositivo.

apparecchiature in uso

Il monitor incorpora una base SmartErgo che consente di regolare lo schermo con un’inclinazione di +25/-5, la possibilità di ruotarlo di 180º per una visione verticale e aumentarne l’altezza fino a 130 millimetri.

Per verificare che lunghe sessioni davanti allo schermo non causino affaticamento oculare, secchezza o arrossamento degli occhi, è conforme al Regolamento TÜV Rheinland Comfort per gli occhi. Offre inoltre ampi angoli di visione per evitare qualsiasi riduzione della qualità dell’immagine se vista da angolazioni diverse.

Si noti che un’esperienza utente confortevole è possibile grazie alla tecnologia Flicker-Free, alla sua modalità LowBlue e all’esperienza di lettura simile alla carta con la modalità EasyRea.

Vantaggi in primo piano

Opzioni come la configurazione di più display in un sistema daisy-chain e la funzione di comfort visivo certificata TUV riducono l’affaticamento degli occhi.

Il suo connettore USB-C compatto e reversibile offre una facile connessione con un unico cavo. Semplifica la connessione di tutte le periferiche, come tastiera, mouse e cavo Ethernet RJ-45, alla stazione base del monitor.

Il display IPS utilizza la tecnologia dell’angolo di visione extra ampio di 178/178 gradi, che consente di visualizzare i contenuti da quasi tutte le angolazioni.

Con la certificazione TUV Eye Comfort, gestisce la tecnologia flicker-free, la modalità LowBlue, un ampio angolo di visione e una minore riduzione della qualità dell’immagine da diverse angolazioni, oltre a evitare riflessioni.

SmartErgoBase include un sistema di gestione dei cavi. La base è regolabile in altezza, inclinazione e angolo di rotazione

Integra una coppia di altoparlanti stereo nel dispositivo di visualizzazione.

Questo schermo ha una risoluzione Full HD di 1920 x 1080.