Questo è il mini PC modello MiniAir 11, di Geekom

L’azienda Geekom Ha, tra il suo portafoglio di apparecchiature, un’offerta eccezionale di mini computer, piuttosto ultramini, come nel caso del Mini IT8. Con la presentazione del MiniAir 11, l’azienda amplia la serie MiniAir, di cui ha già annunciato a breve modelli molto speciali. Il nuovo MiniAir 11 è un’apparecchiatura adatta per compiti domestici non eccessivamente complessi, comprese le esigenze degli studenti, e anche per il tempo libero. Adatto per eseguire applicazioni come la modifica di documenti d’ufficio, la navigazione sul Web, ma anche lo streaming di video 4K, serie TV e film. Supporta il gioco, anche se con titoli non troppo impegnativi.

Nei test effettuati sul dispositivo si è verificato che risponde bene nonostante le dimensioni ridotte (sta in una tasca) visto che è alimentato da uno dei processori Intel più bilanciati del momento. Viene fornito di serie con vari accessori tra cui un supporto Vesa (che consentirà di fissare il computer dietro un monitor o dietro un televisore), una borsa per il trasporto, un alimentatore, cavi HDMI e un adattatore Displayport-HDMI.

È molto compatto, misura 117x112x34,2mm e ha il valore aggiunto di integrare un lettore di schede SD, tra le numerose possibilità di connessione: porta mini-DisplayPort, ingresso cavo Gigabit ethernet, due porte USB 3.2, uscita HDMI, USB-C, una USB 3.2 e un ingresso jack da 3,5 mm.

processore bilanciato

Si tratta di un Intel Celeron N5095 in grado di gestire senza problemi un buon numero di task, grazie anche a quattro core in grado di auto boostarsi fino ad una frequenza massima di 2.9 Ghz. L’N5095 è la CPU più economica e potente della serie Celeron e può soddisfare la maggior parte delle esigenze domestiche con un consumo energetico ridotto.

Nello specifico, il sistema dispone di un processore Intel Celeron quad-core, memoria dual-channel fino a 32 GB e storage SSD fino a 1 TB in formato M.2. Aggiunge una scheda grafica Intel UHD 605 e un modulo Buletooth 5.0 e WiFi 802.11 ac dual-band.

Valori in evidenza

Il mini PC è alimentato da un processore di 11a generazione (4 core, fino a 2,9 GHz) e offre prestazioni affidabili per l’uso quotidiano.

Buone prestazioni con Windows 11 Pro preinstallato, eccellente nella maggior parte delle operazioni di base e nei giochi standard.

Buona la gestione della temperatura, il sistema rimane silenzioso e non mostra segni di throttling. Ha un’efficiente ventola in alluminio con più prese d’aria termiche in modo che il dispositivo non si surriscaldi.

Utilizzando il supporto VESA incluso, può essere montato sul retro di un monitor, TV. O integrato in un mobile.

Supporta la connessione wireless Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz e Bluetooth v4.0, collega vari terminali e si adatta all’uso quotidiano di vari dispositivi in ​​ufficio.

Utilizza la scheda grafica Intel UHD e supporta i display 4K. Con le interfacce di uscita HDMI e Mini Displayport, puoi collegare due monitor.

Il rapporto qualità prezzo è molto alto

Prezzo

Il prezzo di vendita ufficiale di Geekom Mini Air 11 è di 329,99 euro, ma è in promozione da 269€

caratteristiche chiave

Windows 11 Pro è preinstallato e pronto per l’uso immediatamente.

Design ultrasottile e salvaspazio con dimensioni di 117 x 112 x 34,2 mm.

La CPU Intel Celeron di undicesima generazione garantisce una potenza di elaborazione fluida e stabile.

La grafica Intel UHD alimenta due display 4K.

Le prestazioni sono supportate dal supporto della memoria DDR4 a doppio canale fino a 32 GB.

In termini di storage, fornisce SSD M.2 con espansione fino a 1 TB.

Porte multiple per collegare più dispositivi; Connettività wireless Bluetooth e Wi-Fi.

Design a basso consumo, basso rumore ed efficienza energetica.

Supporta le applicazioni per ufficio essenziali e gestisce bene le esigenze informatiche quotidiane.

Windows preinstallato, compatibile con Linux, FydeOS e altri sistemi operativi.