Questo è il marchio di salumi della fattoria dei maiali dell’orrore che Lidl commercializza

Denuncia per maltrattamenti animali in una fattoria spagnola

Lo scorso giovedì, l'Osservatorio per il Benessere Animale (OBA) ha presentato una denuncia presso il tribunale di Salas de los Infantes (Burgos, Spagna) contro una fattoria di suini di Arauzo de Torre. Il motivo della denuncia riguarda presunte violenze sugli animali perpetrati con martelli a punta e ulteriori gravi irregolarità. Questa fattoria è stata associata alla catena di supermercati Lidl.

Le immagini del video divulgato dall'ente mostrano le condizioni precarie in cui vivono i suini in questa fattoria, che può ospitare fino a 1.000 animali. Secondo l'OBA, la carne prodotta viene venduta nei supermercati Lidl.

La denuncia dell'OBA

L'OBA ha specificato nel comunicato che questa fattoria è legata a un fornitore che approvvigiona i supermercati Lidl di salumi. Questa non è la prima volta che la catena di supermercati viene associata a casi di maltrattamenti animali. Già in passato, l'Osservatorio aveva denunciato un'altra fattoria suina, ribattezzata come la Fattoria del Terrore.

Questa denuncia si aggiunge a quella della Fattoria del Terrore, esposta dall'Osservatorio nel novembre 2023. In quell'occasione, “la fattoria ha perso la certificazione e i fatti sono attualmente oggetto di indagini giudiziarie per presunti maltrattamenti animali, pubblicità ingannevole e crimini ambientali”, afferma l'OBA.

Condizioni precarie e maltrattamenti

Il video diffuso la scorsa settimana mostra scene terribili. Gli animali presentano deformità, ernie e ferite infette, mentre l'uso di bastoni elettrici sembra essere la prassi. Inoltre, sono visibili ratti, vermi e insetti nelle mangiatoie.

Oltre agli attacchi ai maiali con martelli, il video mostra come i lavoratori infliggano colpi e calci ai suini. Si vedono anche le condizioni in cui vengono somministrati gli antibiotici e come gli animali vengono portati al macello presentando deformazioni visibili. Tra le immagini diffuse, si può notare come uno dei maiali venga ucciso mentre agonizza per diversi minuti.

Legame con Lidl

OKGREEN ha contattato l'Osservatorio per il Benessere Animale per ottenere ulteriori dettagli sulla situazione di questa azienda agricola e avere informazioni sul fornitore incriminato e sul destino finale della carne di maiale prodotta in questa macro fattoria.

Da OBA, confermano a questo giornale che, nel caso della fattoria di suini di Burgos, “è fornita da produttori di carne legati ai supermercati Lidl“.

Aggiungono inoltre che in questo caso “il fornitore è Agrocesa“, e che “Lidl è il principale supermercato che vende i prodotti del marchio Embutidos Rodríguez, il marchio commerciale di Vall Companys“.

A tal proposito, Lidl è stato contattato venerdì per commentare questo punto della relazione, ma al momento non ha fornito alcuna risposta.

