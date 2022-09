Questo è il Fit Watch 5910, di Hama

L’azienda Hama ha presentato questa stessa estate una nuova gamma di smartwatch composta da Fit Watch 4900, 5910 e 6900. Tra questi team dell’azienda tedesca abbiamo avuto modo di analizzare il modello 5910 caratterizzato dal dare un preciso supporto tecnologico ad uno stile di vita sano grazie al App per dispositivi mobili Hama FIT Proche monitora le prestazioni sportive in diverse discipline.

design del prodotto

L’attrezzatura risponde all’obiettivo di soddisfare, ad un prezzo più che ragionevole, le aspettative di controllo degli appassionati di sport all’aria aperta e fitness, e anche di coloro che cercano di mantenere uno stile di vita sano in ogni situazione quotidiana.

È un dispositivo che può essere immerso ed è resistente a polvere, pioggia e sudore, in queste condizioni il suo utilizzo in condizioni avverse non è un problema.

Un fatto degno di nota è che con l’applicazione Hama FIT Pro, il Fit Watch Diventa un buon alleato quando si tratta di registrare i risultati di ciascuna delle sessioni di allenamento svolte.

Le funzioni più importanti sono il contapassi, il monitoraggio delle calorie consumate durante la giornata, la misurazione della frequenza cardiaca e l’analisi dei modelli di sonno.

Valori aggiunti

Il Fit Watch 5910 aggiunge funzionalità come il controllo della musica dallo smartwatch stesso (con opzioni per riprodurre/fermare, regolare il volume o cambiare traccia), senza dover ricorrere al cellulare.

Moltiplica il numero di sport monitorabili fino a 14 discipline, oltre ad avere un GPS integrato, quindi non è necessario affidarsi a uno smartphone per salvare il percorso che si sta seguendo quando si corre, si pedala o si cammina.

Riepilogo dei vantaggi

Orologio intelligente che ottimizza e controlla le funzioni del corpo per aiutare in una pratica sportiva attiva.

Grazie al GPS, monitora gli allenamenti, le distanze percorse e le funzioni corporee. Il GPS integrato permette di conoscere il numero di chilometri del percorso in bicicletta oa piedi. Funziona senza bisogno di uno smartphone.

Si tratta di un orologio connesso in grado di contabilizzare le notifiche che mostrano tutte le informazioni importanti dello smartphone: email, SMS, messaggi tramite WhatsApp, telefonate, Mi piace di Instagram o Facebook.

Integra la sveglia con la vibrazione per evitare di disturbare le persone intorno.

È resistente alla pioggia, all’acqua o alla neve, in quanto è certificato IP68.

Lo schermo a colori da 1,3 pollici consente di visualizzare chiaramente i messaggi e le prestazioni sportive.

L’app Hama FIT Pro ti consente di utilizzare, controllare e controllare le funzioni dell’orologio connesso: frequenza cardiaca, controllo della musica, calorie bruciate, schemi del sonno.

Connessione stabile con Bluetooth 5.0, per iOS e Android.

Batteria a lunga durata fino a 6 giorni di autonomia, con una carica di 2,30 ore.

Fino a 14 sport registrabili e misurazione appropriata delle prestazioni.

Caratteristica

Colore cinturino: nero/rosa

Colore della custodia: grigio/rosa

Versione Bluetooth: 5

Grado di protezione IP: IP68 (protezione contro l’immersione permanente e l’ingresso di polvere) Materiale: Acciaio

Caratteristica speciale: impermeabile

Tipo: orologio connesso

Altezza: 1 cm. Larghezza: 3,7 cm. Peso: 35 g

Dimensioni dello schermo: 3,3 cm (1,3 pollici)

Massima autonomia: 144 h

Funzione di misurazione: calorie bruciate, frequenza cardiaca media, frequenza cardiaca, sonno, distanza, velocità, SWOLF, ritmo di allenamento.

Funzioni aggiuntive: cronometro, visualizzazione dell’ora, rilevamento dell’attività, controllo della musica, timer, orologio, modalità relax, modalità non disturbare, notifiche, modalità sport, sveglia, ricerca telefono, promemoria movimento.

Prezzo

Il modello Fit Watch 5910, in rosa e nero, è disponibile a 69 euro.