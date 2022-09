Questo è il disturbo che costringe la regina Letizia a levarsi di dosso

Se qualcosa caratterizza il ‘abiti‘ del Regina Letizia sono i scarpe coi tacchi. Quanti ancora alto Y bene, meglio. Infatti, durante la sua vacanza a Palma di Maiorca, è stata sorpresa a comprare alcune paia con il re Felipe VI, la principessa Leonor e l’Infanta Sofía. Tuttavia, recentemente è stato visto con cunei e anche con ballerine. Il motivo non è altro che malattia cronicaquali cause dolori su un piede e, quindi, la costringono a scendere dal ‘ponteggio’ e sfoggiare i suoi 1,7 metri in modo naturale. La regina di solito indossa espadrillas durante estati, ma quest’anno non è stato casuale: soffre metatarsalgia. così è questo affettazione e questi sono suoi sintomo.

Letizia soffre”dolore continuo in un piede a causa di metatarsalgia cronica, il risultato di uso eccessivo di scarpe col tacco alto, che odia”, come uno reportage in modo approfondito che ‘El País’ ha pubblicato in occasione del prossimo 50° compleanno della moglie di Filippo VI. Pertanto, la regina ha iniziato a usare mocassini in molti dei suoi ‘look’ di lavoro e nei viaggi ufficiali. Inoltre, ha anche preso dei rischi e ha avuto successo con il tipo di scarpe Oxfordinsieme a lacci e ideale per i giorni di pioggia ora che il autunno.

Gonfiore dietro le dita dei piedi

La metatarsalgia è una condizione che provoca dolore e infiammazione nel metatarso. Cioè, sulla pianta del piede, appena dietro il le dita dei piedi. È causato da compressione del nervi situato tra le ossa metatarsali o per un sovraccarico sulle teste metatarsali, proprio nel momento in cui le falangi si incontrano.

Gli esperti sottolineano che questo disturbo è causato anche da deformità del piede, peso eccessivo e scarpe troppo strette, grandi o alte. Questo estremo è quello che incolpa la regina.

Il fa male la metatarsalgia. E molto

Anche se di solito non è qualcosa di serio, la metatarsalgia fa male. E molto. Al punto da impedirti di continuare a camminare. Per finire, peggiora quando stai in piedi, corri o fletti i piedi, specialmente quando sei a piedi nudi su una superficie dura. Migliora solo quando riposi, motivo per cui è un disturbo molto fastidioso.

La sensazione che ha una persona che soffre di questa condizione è come avere un sasso nella scarpa. Inoltre, i sintomi includono intorpidimento o formicolio alle dita dei piedi.

Ecco come guarisce

In rari casi, quando misure conservative non allevia il dolore e la metatarsalgia è complicata da condizioni del piede come a dito a martelloun’opzione potrebbe essere chirurgia per allineare le ossa metatarsali. Tuttavia, è normale procedere con a trattamento conservativo.

Per alleviare il dolore ci sono diverse raccomandazioni, oltre a riposare e non sovraccaricare il piede: sollevarlo dopo aver camminato, evitare esercizi ad alto impatto e applicare il ghiaccio nella zona colpita. Indossare calzature adeguate, solette o cuscinetti metatarsali Aiuta anche. Un’altra opzione è prendere analgesici.