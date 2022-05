Questo è il cespuglio con cui profumare la tua casa in modo naturale

Il i campi sbocciano e fioriscono si aprono molla, diffondendo il suo buon odore ovunque. Nello specifico, il mese di maggio è particolarmente favorevole alla fioritura.

Ed è proprio questo odore quello che le fragranze e i deodoranti cercano di riprodurre in modo che le case profumano di fiori e di primavera.

Tuttavia, la natura stessa fornisce piante e cespugli che, naturalmente, può fornire quel buon odore con cui arredare gli angoli di ogni casa. Si chiama Andromeda o Pieris Japonica, una pianta dai fiori simili alla campana che non cresce troppo e che fiorisce proprio adesso, all’inizio della primavera. Inoltre, è un arbusto da interno.

Se vuoi avere questo perfetto deodorante per ambienti Per la tua casa, che anche adorna e dona colore, devi piantare una zolla che puoi acquistare in un vivaio o in un garden center. Oppure piantare i semi, anche se questo è un processo più arduo, lungo e laborioso.

Il tempo piovoso Favorisce la crescita e il radicamento di questa e di qualsiasi altra zolla, quindi prendi l’acqua piovana in un contenitore e immergi la zolla finché non si è allentata.

Successivamente, segui i passaggi di qualsiasi trapianto di piante: districare le sue radici e preparare la pentola o la pentola in cui andrete ad appoggiare il zolla di andromeda con terreno e drenaggio adeguato.

Innaffialo abbondantemente all’inizio e mettilo al sole o in mezz’ombra. È una pianta che resiste bene al freddo e tollera peggio il caldo eccessivo, quindi va posta vicino alla finestra in modo che riceva luce del sole per gran parte della giornata.