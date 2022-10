Questo è il cellulare Nova Y70 di Huawei

Lo smartphone Huawei nova Y70, dispositivo pensato per gli utenti più giovani, ha caratteristiche tipiche della gamma: schermo FullView da 6,75 pollici, batteria da 6000mAh, SuperCharge da 22,5W, storage da 128GB e il sistema operativo EMUI 12.

Eccezionale autonomia

La nova Y70 è dotata di a Batteria da 6000 mAh, che privilegia un’autonomia estesa anche con un uso intensivo, come dimostrano i test effettuati sull’apparecchiatura. Si noti che integra una tecnologia intelligente di risparmio energetico che ottimizza le otto aree di consumo energetico. E, per migliorare la durata della batteria, il dispositivo supporta SuperCharge da 22,5 W che consente la ricarica in un brevissimo periodo di tempo. Un altro valore aggiunto è che è dotato di un meccanismo di protezione dalla carica a 13 strati e di un sistema elettrochimico che migliora la sicurezza, così come il ciclo di vita della batteria. Ha solo bisogno di essere addebitato bisettimanale.

È necessario ricordare che, grazie all’ottimizzazione del consumo energetico delle applicazioni, può identificare e disabilitare il consumo energetico di determinate applicazioni e attivare il modalità batteria scarica quando la batteria è al 5% in standby per un massimo di 12 ore prima di spegnersi. Fornisce un’uscita 5V/1A per supportare la ricarica inversa cablata con dispositivi Huawei come orologi, bracciali e altri cellulari.

Tipo di visualizzazione e prestazioni

Il nova Y70 ha uno schermo FullView da 6,75 pollici che offre un’esperienza coinvolgente, a cui collaborano il rapporto dello schermo del 90,26% e un design stretto e maneggevole.

ammette varie modalità di visualizzazione, come Smart Brightness, Dark Mode, Reading Mode e E-Book Mode, per ridurre l’affaticamento degli occhi. Riduce la luminosità dello schermo e abbassa la temperatura del colore, il che aiuta a limitare l’irritazione degli occhi e alleviare l’affaticamento degli occhi quando si utilizza il dispositivo di notte per un lungo periodo di tempo.

Disegno

Si distingue per il suo design curvo, ed è disponibile nei colori: Nero e blu cristallo.

capacità

L’Y70 arriva con un deposito di 128 GB e una capacità fino a 512 GB quando si utilizzano schede MicroSD. È inoltre dotato della tecnologia di super compressione dei file EROFTS per ridurre lo spazio di archiviazione necessario durante il download di brani, video o giochi.

La tecnologia SuperSound ottimizza la qualità del suono con bassi profondi e medi chiari, ottenendo una gamma dinamica migliorata.

Supporta un effetto di Audio surround virtuale 9.1, che aggiunge effetti 3D al suono. Sia che gli utenti stiano ascoltando canzoni o guardando film, avranno un’esperienza sonora coinvolgente.

sistema di telecamere

Ha un Fotocamera frontale da 8 MP che possono scattare selfie nitidi. La fotocamera frontale supporta l’effetto bokeh e presenta un algoritmo di bellezza AI sviluppato da Huawei per creare un effetto di bellezza su misura in base alle caratteristiche dell’utente come età e sesso. Viene fornito con la tecnologia di imaging HDR retroilluminata per foto di ritratti e paesaggi di qualità senza la necessità di preoccuparsi delle interferenze della luce.

È dotato di una tripla fotocamera posteriore AI: un obiettivo principale da 48 MP (apertura f/1.8), un ultra grandangolare da 5 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP. Il principale ad alta risoluzione riduce il rumore e aumenta la gamma dinamica attraverso algoritmi ottimizzati, per ritratti o paesaggi. La fotocamera ultra-grandangolare da 120° consente di inserire più contenuti in un singolo scatto, soprattutto quando si acquisiscono paesaggi o foto di gruppo.

L’obiettivo di acquisizione della profondità funziona di pari passo con l’algoritmo bokeh, che semplifica l’individuazione precisa di distanza e profondità. L’immagine 3D è realizzata per evidenziare il protagonista dell’immagine, sia che si fotografino paesaggi o ritratti.

esperienza interattiva

Per consentire il controllo e la collaborazione tra i dispositivi, EMUI 12 offre un metodo di connessione semplice. Per connettere due dispositivi tra loro, gli utenti devono solo trascinare le icone corrispondenti ai dispositivi che vogliono connettere allo smartphone. La funzionalità MeeTime supporta le chiamate di gruppo HD con un massimo di 12 chiamanti. Le chiamate MeeTime possono essere trasferite su un display Huawei Vision per le videochiamate su dispositivi più grandi.

Supporta la modalità Senior, un’interfaccia più concisa, con icone, caratteri e volume di visualizzazione grandi, consentendo agli utenti di vedere i contenuti in modo chiaro. I gesti delle nocche consentono di acquisire schermate e altre funzionalità.

AppGallery, la piattaforma ufficiale di distribuzione di app per smartphone e tablet Huawei, fornisce servizi di ricerca, download e gestione di app mobili.

Valutazione

Come nuovo prodotto rivolto alle nuove generazioni, nova Y70 viene fornito con a miglioramento dell’esperienza dell’utente: grande schermo, lunga durata della batteria, più spazio di archiviazione, eccellente qualità dell’immagine, interazione intelligente e design moderno.

Il dispositivo offre un’esperienza che unisce tecnologia e moda, facilità d’uso, interattiva ed efficiente.

Prezzo

Huawei nova Y70 è disponibile con un prezzo di 229€.