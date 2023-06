Questo è il bikini di Pull&Bear che valorizza al meglio le donne con poco seno

Se stai cercando un bikini per andare in spiaggia o in piscina durante l’estate, allora devi scegliere tra i più moderni e pratici. Abbiamo trovato il bikini di Pull&Bear per chi ha poco seno.

È disponibile in due colori, bianco e nero, ed è una vera scoperta se vuoi sollevare il seno e essere fantastica quando vai in spiaggia.

Il bikini di Pull&Bear per chi ha poco seno

È composto da due pezzi. Da un lato, troviamo il top bikini con dettaglio di etichetta metallica, realizzato in tessuto a costine leggermente elastico.

È realizzato in esterno: 83% poliammide – 17% elastan, e la fodera è 90% poliestere – 10% elastan. Vedrai che è di alta qualità indipendentemente dal colore che scegli.

Come puoi prenderti cura di esso

Dal Pull&Bear specificano che possono aiutare a prolungare la durata dei tuoi vestiti, riducendo nel contempo l’impatto ambientale dei processi di lavaggio.

Quindi questo top può essere lavato in lavatrice a max. 30ºc con centrifuga breve. Non usare candeggina / sbiancante, non stirare, non lavare a secco e non usare l’asciugatrice.

Slip bikini

L’altra parte di questo bikini è lo slip tipo tanga realizzato in tessuto a costine leggermente elastico. È realizzato nello stesso modo e con gli stessi materiali del top.

In due colori

Sia il top che lo slip sono disponibili in due colori, davvero basici ma ideali per andare in piscina con la massima sicurezza.

C’è il bianco, che ha una fodera e sta sempre bene quando ci abbronziamo in estate. Mentre abbiamo anche il nero, il più elegante e il jolly quando si tratta di abbinarlo ad altri accessori durante la stagione estiva.

Completa il tuo look

Raccomandano quindi di abbinarlo a diversi capi, come la gonna midi con finto nodo che ha un prezzo di 25,99 euro, mentre sta benissimo anche con il sandalo piatto in corda al prezzo di 29,99 euro.

Quanto costa il bikini

Mentre lo slip ha un prezzo di 12,99 euro, che nel bianco è rimasta solo la taglia XL. E nel nero è esaurito, dovrai andare in negozio per vedere se è realmente disponibile. Dallo stesso sito puoi verificare la disponibilità nel modo più rapido e sicuro.

E d’altra parte, il reggiseno ha un prezzo di 15,99 euro, ed è disponibile in diverse taglie. Puoi anche verificare la sua disponibilità online e nel negozio fisico.

4.3/5 - (7 votes)