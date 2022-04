Questo è il 12 Pro, di Xiaomi

L’azienda Xiaomi ha incorporato nel proprio portafoglio prodotti il modello 12 Pro, caratterizzato da progressi nell’algoritmo di intelligenza artificiale che gestisce una notevole qualità nell’elaborazione di immagini fisse e in movimento. Il prezzo parte da 1000 euro.

A prima vista, si distingue per l’estetica attenta, su cui l’azienda sta attualmente lavorando in modo approfondito e, come contributo tecnologico, per la sua migliore capacità di registrare video e scattare foto di qualità da studio, anche in condizioni di luce o oggetti difficili in movimento. Ha un sistema a tre telecamere con capacità di registrazione 8K. Scommetti su una matrice tripla di 50 MP che è dotato di un sensore Sony IMX707 ultra-grande in grado di catturare grandi quantità di luce, aumentando le capacità di imaging con velocità di messa a fuoco più elevate e una maggiore precisione del colore.

Il Software del sistema di telecamere integra i propri algoritmi di intelligenza artificiale. ProFocus identifica e traccia in modo intelligente gli oggetti, prevenendo scatti sfocati o sfocati di soggetti sfocati o in movimento. Include anche funzionalità di messa a fuoco automatica per occhi e viso. Ultra Night Video utilizza algoritmi proprietari per registrare in condizioni di scarsa illuminazione, il che significa che le riprese atmosferiche sono più nitide. La funzione One-click AI Cinema offre opzioni creative per l’editing video, come le modalità Parallel World, Freeze Frame Video e Magic Zoom.

Progressi del processore

Il cuore della squadra è a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che è attualmente la piattaforma mobile più avanzata di Qualcomm. Basato su un processo a 4 nm, aumenta anche la capacità di rendering grafico della GPU del 30% e l’efficienza energetica del 25% rispetto alla generazione precedente. La configurazione aggiunge un sistema di raffreddamento rinforzato da una camera di vapore super grande e più strati di grafite per gestire una migliore capacità di raffreddamento.

tipologia di schermo

Quello dello Xiaomi 12 Pro è il miglior schermo messo finora su un cellulare del marchio. Si tratta di un pannello AMOLED di tipo LTPO, in grado di variare dinamicamente la sua frequenza di aggiornamento tra 1 e 120 Hz per risparmiare energia. Ha una risoluzione Quad HD+, 3.200 pixel di altezza e 1.440 pixel di larghezza, ed è in grado di raggiungere una luminosità massima di 1.500 nits. È 6,73 pollici e classificato A+, con supporto TrueColor. Aggiungi vetro Corning Gorilla Victus resistente ai graffi e compatibile con Dolby Vision, la tecnologia dell’immagine che fornisce livelli di colore ottimali. È anche compatibile con HDR 10+ e aggiunge la certificazione SGS Eye Care Display, che si prende cura della salute visiva. Offre un’elevata efficienza energetica con AdaptiveSync Pro, per regolare in modo intelligente il display LTPO dinamico tra 1 Hz e 120 Hz in base al contenuto. Vedi anche: Google svela la prima anteprima di Android 13 sotto il nome di Tiramisù

caratteristiche multimediali

Integra la funzione SOUND BY Harmon Kardon, alimentata da Dolby Atmos, un suono spaziale ricco di dettagli. I quattro altoparlanti, sotto forma di due tweeter e due woofer, offrono dettagli nitidi e coprono un’ampia gamma di suoni.

Smaltire MIUI 13, lanciato a livello globale all’inizio di quest’anno. L’aggiornamento aggiunge spazio di archiviazione più veloce, processi in background più efficienti, elaborazione intelligente e maggiore durata della batteria. Le nuove funzionalità includono l’archiviazione di liquidi proprietaria di Xiaomi, la memoria atomizzata, gli algoritmi focalizzati e il bilanciamento intelligente.

Più funzioni

Il 12 Pro è dotato di Xiaomi HyperCharge da 120 W, una batteria da 4.600 mAh che si riempie fino alla capacità in 18 minuti utilizzando la modalità Boost e offre capacità di ricarica all’avanguardia. Supporta la ricarica turbo cablata da 67 W, la ricarica wireless da 50 W e la ricarica inversa da 10 W. Approfitta di AdaptiveCharge, un algoritmo di ricarica intelligente che apprende e si adatta alle tue abitudini di ricarica, prolungando la durata della batteria. Vedi anche: Camminiamo di più, dormiamo peggio e abbiamo più stress

Le batterie ad alta capacità più sottili dal punto di vista del design e uno spazio più stretto sul bordo consentono di risparmiare spazio generoso all’interno del dispositivo. Lo schermo da 6,73 pollici di Xiaomi 12 Pro è sormontato da una cornice centrale con curve 3D. È disponibile in grigio, viola e blu.

Valori rilevanti

Con il processore più avanzato Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1, incorpora un chip di ultima generazione con un processo tecnologico a 4 nm. Le prestazioni della GPU sono aumentate del 30% in termini di rendering grafico e l’efficienza energetica è aumentata del 25%.

È dotato di un array di tre fotocamere che include una principale da 50 MP con sensore ultra-grande Sony IMX707, un ultra grandangolo da 50 MP e un teleobiettivo da 50 MP. Il sistema della fotocamera principale migliora le capacità di raccolta della luce del 120% rispetto alla generazione precedente di Xiaomi 11

L’esperienza visiva coinvolgente è completata da una straordinaria esperienza audio, che copre una gamma sorprendente di suoni e una maggiore chiarezza. Dispone di quattro altoparlanti grazie a SOUND BY Harman Kardon ed è compatibile con Dolby Atmos

Aggiungi Xiaomi HyperCharge 120 W. Con la ricarica intelligente di notte, apprende la routine di ricarica quotidiana degli utenti per ottimizzare la salute della batteria a lungo termine del telefono. Xiaomi 12 Pro è dotato della prima cella singola al mondo da 120 W. Rispetto a una batteria a doppia cella della stessa capacità elevata da 4600 mAh, per ottenere una riduzione dello spessore e della densità della batteria. Inoltre, l’esclusivo circuito integrato di ricarica Surge P1 migliora la capacità e l’uscita della batteria, aumentandone così l’efficienza di carica complessiva.

Disponibilità e prezzo