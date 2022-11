Questo dispositivo molto sorprendente a meno di 13 euro sta causando una corsa al discount in questo autunno 2022!

Lidl ci offre un dispositivo nuovo di zecca a meno di 13 euro! Scoprite i dettagli in questo articolo!

Ogni settimana, Lidl ci propone nuovi articoli nel suo catalogo. Nuovi arrivi che soddisfano quasi tutte le nostre esigenze, sia in termini di elettrodomestici che di cibo.

Ma se c’è un altro settore in cui il marchio tedesco eccelle, è quello degli elettrodomestici ad alta tecnologia. La prova: questo nuovo articolo che arriva sugli scaffali del marchio! Vi raccontiamo di più!

Lidl: tra tecnologia e prezzi bassi!

Per Lidl, innovazione è la parola chiave. Ecco cosa hanno visto i fan di Hard Discounter con gli ultimi arrivi. Solo quest’anno, la catena ha offerto un’ampia gamma di elettrodomestici per soddisfare le nostre esigenze in termini di benessere. Tra rinfrescatori d’aria e altri gadget adattati ai nostri interni, non c’è rischio di soffrire dell’ondata di calore che attualmente imperversa in Francia.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, Lidl è riuscita anche a competere con i grandi marchi. Questo è in particolare il caso del suo famoso elettrodomestico da cucina. Il suo marchio Silvercrest si è fatto un nome in questo campo. E ogni uscita ha un successo tale che è semplicemente impossibile perderselo.

Mentre la qualità e la tecnologia più avanzata sono all’ordine del giorno nelle sue uscite, Lidl ha un altro credo. Infatti, il marchio si assicura che i suoi prodotti siano accessibili ai consumatori. La forza e la popolarità di Hardiscounter si basano sui suoi prezzi sempre più interessanti! Una scommessa che viene mantenuta anche quando la situazione economica non è delle migliori.

Questo è il caso del momento, in cui il prezzo degli articoli è aumentato notevolmente. Sebbene Lidl sia stata costretta ad aumentare alcuni prezzi, si assicura sempre che questo non sia troppo difficile da gestire per i suoi clienti. E per la sua ultima uscita, la catena intende per mantenere ancora una volta la sua promessa ! Ma cos’è quest’ultima aggiunta agli scaffali? Lo scopriremo subito!

Un altoparlante Bluetooth per gli amanti della musica!

Siete tra le persone che hanno bisogno di musica per fare i lavori di casa? Oppure state cercando un dispositivo per ascoltare al meglio le vostre canzoni preferite durante una festa? Lidl ha proprio quello che ti serve! Il rivenditore tedesco ha infatti deciso di per offrire un altoparlante Bluetooth negli scaffali dei suoi negozi. Adottando le più recenti tecnologie, promette di soddisfare tutte le vostre esigenze.

Questo dispositivo Lidl funziona con una potenza di 10W RMS. Ciò significa che è possibile ascoltare la musica anche quando si è in giardino, purché si utilizzi il volume giusto. È possibile portarlo con sé anche in viaggio, poiché si tratta di un dispositivo wireless. D’ora in poi, non avrete più alcun vincolo per ascoltare la vostra musica preferita.

Dopo qualche ora di ricarica, potrete ascoltare la vostra musica per molto tempo. Infatti, questo dispositivo, disponibile nei negozi Lidl, permette di ascoltare musica per quasi 15 ore senza interruzione. Questo dipende dalle impostazioni del dispositivo!

Anche per quanto riguarda il design, Lidl ha pensato a tutto! Potrete portarlo facilmente con voi quando viaggiate. In questo modo potrete godervi questo dispositivo di ascolto in qualsiasi momento. Ovunque voi siate! È anche possibile combinarlo con un altro diffusore Bluetooth per ottimizzare il suono.

Lidl: un accessorio al prezzo più basso!

Ancora una volta, Lidl ci offre la possibilità di fare un acquisto adatto al budget di tutti! Il prezzo di questo altoparlante bluetooth è stimato in Solo 12,99 euro. Un prezzo irrisorio se si pensa alla sua qualità . Questo è ciò che rende questo articolo così bello!

Volete comprarlo? Recatevi al più presto in un negozio Lidl. In effetti, come la maggior parte dei prodotti offerti, questo apparecchio potrebbe essere vittima del suo stesso successo. È quindi molto probabile che una volta disponibile sugli scaffali si esaurisca rapidamente. Non esitate, è ora di attrezzarsi al meglio!