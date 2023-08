Questo condizionatore d’aria portatile di Carrefour ti aiuterà a non sentire caldo nella tua casa.

Come ogni estate, sono previste ondate di calore costanti che rendono questi mesi di luglio e agosto molto più scomodi a causa del sudore e della sensazione di oppressione termica. Per evitare che ciò possa accadere ai suoi clienti, durante tutto il mese di luglio, Carrefour ha offerto sconti sui suoi migliori apparecchi di climatizzazione al fine di rinfrescare la tua casa e rendere l’estate molto più piacevole.

Man mano che arriva l’ora di punta, le temperature aumentano, rendendo impossibile vivere comodamente nella tua casa. L’evoluzione tecnologica ha aiutato in molte situazioni quotidiane, anche nella climatizzazione, infatti con modelli come il condizionatore portatile Haverland IGLU-0723 scontato del 30% su Carrefour, potrai sentire un ambiente fresco e confortevole nella tua casa.

Trascorri un’estate molto più piacevole con Carrefour

Nel periodo estivo, quando le temperature si alzano e il caldo diventa insopportabile, avere un sistema di aria condizionata affidabile diventa una necessità. Una delle opzioni più apprezzate sul mercato è l’Haverland IGLU-0723, un sistema di climatizzazione che promette di mantenere un ambiente fresco e confortevole in qualsiasi spazio della tua casa.

L’Haverland IGLU-0723 si distingue per la sua efficienza energetica e le sue prestazioni potenti. Con una classificazione energetica A++ e una capacità di raffreddamento di 7.000 BTU, questo apparecchio è in grado di raffreddare in modo efficiente e rapido stanze fino a 18 m². La sua tecnologia di compressore di ultima generazione garantisce un funzionamento silenzioso e un consumo energetico ridotto, il che si traduce in significativi risparmi sulla bolletta elettrica.

Questo condizionatore d’aria dispone di varie funzioni avanzate che lo rendono una scelta versatile e comoda da utilizzare. La funzione di deumidificazione aiuta a ridurre l’umidità nell’ambiente, creando un ambiente più piacevole. Inoltre, la modalità di sonno e il timer programmabile consentono di regolare automaticamente la temperatura secondo le preferenze dell’utente, anche durante la notte. Tutto questo può essere facilmente controllato tramite un pratico telecomando, che consente di apportare modifiche alle impostazioni senza doversi alzare dal divano.

Funziona con un consumo energetico ridotto

Il design dell’Haverland IGLU-0723 è elegante e moderno, adattandosi perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento. Le sue dimensioni compatte e le ruote integrate facilitano la sua mobilità, consentendone l’utilizzo in diverse stanze a seconda delle esigenze del momento. Che si tratti del salotto, della camera da letto o dell’ufficio, questo condizionatore d’aria si adatta facilmente e con stile a qualsiasi ambiente.

Oltre a rinfrescare l’ambiente, l’Haverland IGLU-0723 ha un design minimalista e discreto, in grado di adattarsi a qualsiasi stanza della tua casa. Inoltre, grazie al suo pannello di controllo facile da usare e alle sue griglie oscillanti, non soffrirai più di caldo d’estate. Grazie allo sconto del 30% offerto da Carrefour, ora puoi acquistare questo condizionatore d’aria al prezzo di 199 euro tramite il sito web ufficiale della catena di supermercati francese.