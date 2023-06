Questo carinissimo carrello di Ikea ti tirerà fuori da più di un imprevisto.

Una casa con mucho espacio de almacenaje è un tesoro. Anche se, per questioni di dimensioni e budget, non tutti possono avere una casa ampia e spaziosa con infiniti armadi e cassetti, sempre più spesso abbiamo a nostra disposizione soluzioni di storage che, oltre ad essere funzionali ed economiche, hanno anche un bel design e una versatilità che le rende adatte a qualsiasi spazio e funzione. Almeno è così per gran parte, se non tutti, gli articoli di Ikea.

In ogni casa, soprattutto se ci sono bambini piccoli e adolescenti, ogni aiuto è benvenuto per mantenere l’ordine, o almeno provarci. Ecco perché è una gioia trovare mobili e accessori come un carrello che, oltre ad essere davvero bello, rappresenta una soluzione di storage flessibile e portatile per riporre ciò che desideri, anche se l’azienda svedese lo indirizza più verso il materiale scolastico come matite, libri e altre cose che possono servire per i compiti scolastici o i lavoretti manuali.

Il carrello ÖVNING di Ikea, la migliore soluzione di storage quando ci sono bambini in casa

Questo carrello di Ikea, battuto come ÖVNING, ti sarà di grande aiuto per mettere in ordine la tua casa, perché ha le ruote e all’interno include quattro spazi a forma di scaffale e un paio di cestini che si organizzano tra la zona superiore e quella interna del mobile di storage. In questo modo puoi organizzare la tua casa in modo tale da avere tutto a portata di mano con un solo sguardo. Inoltre, ha delle misure perfette, poiché misura 70 cm di altezza x 54 cm di lunghezza x 33 cm di larghezza.

Vale la pena sottolineare che si tratta di un carrello molto facile da spostare da un luogo all’altro e che, inoltre, ha un gancio che può essere posizionato dove si desidera. Questo facilita il fatto che i tuoi figli possano spostare il carrello da una stanza all’altra tirando o spingendo il bordo arrotondato della parte superiore. Inoltre, l’apertura del vano metallico può essere posizionata sia a sinistra che a destra e gli scaffali possono essere montati allineati o in modo asimmetrico.

Un carrello che userai tutto l’anno

Questo carrello della collezione ÖVNING di Ikea ha un prezzo di 55 euro. E puoi acquistarlo sia sul sito web che nei negozi fisici in modo comodo e con fino a 3 anni di garanzia dalla data di ricezione dell’ordine. Da sottolineare che dal sito web di Ikea si consiglia di non utilizzarlo all’esterno, poiché i materiali utilizzati per la sua realizzazione non sono adatti a resistere ai cambiamenti climatici o alle alte temperature. Per quanto riguarda la manutenzione, si consiglia di pulire con un panno asciutto.

4.2/5 - (12 votes)