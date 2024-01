Questo blazer di Zara 2024 è degno di una casa di moda!

Grande novità in arrivo: con questo blazer di Zara assomiglia stranamente a quello della collezione Balmain!

Zara continua a sorprenderci con i suoi prodotti che non hanno nulla da invidiare alle più famose case di moda. Vi raccontiamo tutto!

Zara non sbaglia un colpo da anni e, puntualmente, ci propone nuovi capi ispirati alle più grandi case di moda.

Pensiamo, in particolare, a questo abito nero in velluto con una bella scollatura avvolgente. Con maniche lunghe con polsini, questo gioiellino ha un prezzo inferiore a 40 euro. Perfetto per per fare un figurone alla vigilia di Natale.

Da Zara, si potete trovare anche dei bellissimi cappotti in eco pelliccia, perfetti per essere sempre alla moda in ogni occasione! L’azienda ha riproposto la giacca da aviatore!

Da Zara troverete pantaloni, abiti, accessori e scarpe di tutti i colori e per tutti i gusti.

A proposito di scarpe, Zara ci ha fatto girare la testa con gli stivali foderati. Ultra eleganti e confortevoli, ideali in questo freddo inverno. Troverete anche stivali in pelle per tutti i gusti e stivali trapuntati bicolore, nelle taglie dalla 35 alla 42.

Ecco il blazer di Zara super lusso

Ma Zara non si ferma qui! Il negozio ha deciso di far rivivere la tendenza del blazer da ogni punto di vista. Ci sono blazer di tutti i colori e di vari tagli. Tuttavia, uno di loro ha ha attirato l’attenzione di tutti.

Si tratta di un modello con taglio dritto e spalle sagomate con maniche lunghe e dritte. Perfetto per dare personalità al look.

Grazie alle maniche extra lunghe, questo blazer è perfetto con un paio di jeans skinny o dei leggings.

Questo blazer Zara è composto per il 64% da poliestere, per il 32% da viscosa e per il 4% da elastan. Una cosa è certa: questo modello ricorda stranamente quello di Balmain, con i suoi bottoni dal bordo argentato e finitura metallica.

L’unica differenza è il prezzo. Perché questa giacca di Zara è super accessibile: costa solo 49,95 euro. La buona notizia è che non è disponibile solo in nero, ma anche in fucsia, bianco e viola.

Le taglie disponibili vanno dalla XS alla XL. Speriamo che non si esaurisca presto!