Questo armadio a 3 ante Ikea fa esplodere le vendite e diventa un best-seller

Quando lo spazio è ristretto, organizzare le proprie cose può diventare un vero problema. Per fortuna, Ikea presenta un armadio davvero utile.

Se la tua abitazione non dispone di molto spazio, è fondamentale dotarsi di mobili funzionali, che facilitano l'organizzazione. La famosa azienda di arredamento Ikea lancia un armadio ideale per gli spazi più ristretti.

Il regno di Ikea nell'home decor

Per coloro che desiderano rinnovare, o semplicemente migliorare l'arredamento della loro casa, Ikea è la risposta. Già da molti anni, l'azienda è un punto di riferimento nel settore.

Non a caso, fa parte della classifica dei marchi preferiti dai francesi quest'anno. Tuttavia, ha perso 4 posizioni, arrivando al nono posto. Viene superata da Action, Decathlon, Picard e Grand Frais.

Nonostante ciò, i francesi continuano a privilegiarla. Perché Ikea è senza dubbio il regno dell'arredamento, dell'home decor e delle occasioni imperdibili. Lì, è possibile trovare di tutto, per ogni esigenza!

Se hai bisogno di una cucina, l'azienda ti offrirà mobili su misura. Se desideri un nuovo letto, avrai solo l'imbarazzo della scelta: legno, tessuto, diverse dimensioni e colori…

Insomma, da Ikea, c'è qualcosa per tutti i gusti. Anche per quanto riguarda l'home decor, per rendere la tua abitazione ancora più bella. In questo negozio svedese, le novità non mancano mai, così da poter sempre rinnovare il tuo interno.

Mobili contenitori, scrivanie, stoviglie, peluche… Non rimarrai mai deluso! Questa settimana, il colosso svedese ha messo in vendita un armadio che farà sicuramente felici coloro che hanno problemi di spazio…

Infatti, la mancanza di spazio può diventare un problema quotidiano. Ecco perché Ikea offre l'armadio che organizza qualsiasi stanza, adattandosi a tutte le dimensioni grazie alle sue misure.

Ikea svela l'armadio perfetto per i piccoli spazi

Un armadio per gli spazi ristretti

Ikea ha fatto davvero centro con questo nuovo armadio dotato di una disposizione intelligente. E' perfettamente organizzato, anche per i piccoli monolocali.

E' l'elemento ideale se hai bisogno di più spazio per riporre le tue cose in casa. Così, questo armadio BRINMES di Ikea ​​ti permette di riorganizzare la tua casa. Puoi inserirlo negli angoli, contro le pareti e in stanze diverse.

Per esempio, è perfetto per una camera da letto, ma anche per un soggiorno. E' diviso in due parti. Nella prima, puoi riporre oggetti di dimensioni diverse. Come vestiti, scarpe, calze, ecc.

C'è un design verticale con 3 ripiani da posizionare come preferisci. Sta a te trovare la disposizione che ti piace di più. L'altra parte è un'area aperta con un appendiabiti che è più grande dell'altro compartimento.

Perfetto per appendere pantaloni, abiti e capi lunghi. Questo eviterà che i vestiti si stropiccino quando sono piegati. Questo armadio di Ikea ha due porte rettangolari e allungate.

Possono essere facilmente aperte e chiuse. Inoltre, una di esse ha uno specchio. Si tratta quindi di un mobile davvero completo, che promette di piacere a tutti!

Ti informiamo anche che puoi posizionare la porta con lo specchio a destra, a sinistra o al centro. Ancora una volta, la scelta è tua! Questo modello è disponibile solo in bianco. Le sue dimensioni sono di 117 x 190 cm x 50 cm.

Sul sito web dell'azienda, questo armadio ha fino a 5 stelle! E un'altra buona notizia, il suo prezzo è molto ragionevole, visto che costa 159 euro in negozio.