Questo appendiabiti H&M Home sta andando a ruba

Appendere i vestiti e mantenerli sempre in ordine è essenziale per avere tutto a portata di mano. Ecco perché oggi vi mostriamo un articolo che vi sarà utilissimo per questo scopo: l’appendiabiti H&M Home.

H&M Home è la sezione casa di H&M, nata come un piccolo angolo di prodotti per la casa che ha riscosso sempre più successo, fino a diventare un negozio a tutti gli effetti.

Ecco l’appendiabiti in legno di H&M Home che adorerete

L’appendiabiti H&M Home è una pratica una pratica gruccia in legno a cui appendere gli abiti di tutti i giorni, come la giacca o il cappotto, oppure la borsa o gli accessori come sciarpe e cappelli. Il prezzo attuale è di soli 4,99 euro, un vero affare! Vale la pena considerare l’idea di acquistarne più di uno, per collocarli in luoghi diversi, come l’ingresso, il bagno o la camera da letto.

Questo appendiabiti in legno di H&M Home è dotato di tre ganci per poter appendere tre capi o accessori alla volta e due fori per poterlo appendere facilmente. Le viti, però, non sono incluse, quindi dovrete trovare quelle che si adattano meglio ai fori.

Questo accessorio essenziale è disponibile in quattro colori diversi: marrone, beige/legno di palude, bianco/legno di palude e nero/legno di palude. Realizzato in 100% legno di mango, è un appendiabiti dall’aspetto molto naturale, che porterà un tocco di stile e naturalezza a qualsiasi spazio. Misura 1,5 cm di larghezza, 5 cm di altezza e 27,5 cm di lunghezza, con un peso totale di 148 g.

Se volete dare un tocco diverso al vostro corridoio e, allo stesso tempo, disporre di un accessorio dove lasciare la vostra borsa quando tornate a casa, questo appendiabiti in legno di H&M Home è un’opzione fantastica: è pratico, bellissimo e vi conquisterà al primo sguardo.

