Questo abito indossato da Grace Villarreal è già esaurito ed è di Mango.

È nero ed elegante. Questo abito indossato da Grace Villarreal è già esaurito. Potete ancora trovare una taglia da Mango o inviare un’e-mail per essere avvisate non appena questo capo tornerà in stock, perché è l’abito che tutte vorremmo perché non è solo semplice ma ha anche diversi dettagli che lo rendono molto speciale. È inoltre disponibile in due colori: lilla e nero.

Scoprite l’abito indossato da Grace Villarreal

All’interno del Collezione Committed di Mango si distingue per essere corto e con le spalline. Ha un tessuto fluido, uno scollo rotondo, maniche lunghe ed è particolarmente attraente perché ha uno spacco laterale sul fondo.

A sua volta, ha la schiena aperta, Se tutto questo non vi basta, ci sono altri motivi per cui vorrete questo abito. Bene è un indumento sostenibile: I capi etichettati come Committed sono prodotti realizzati con fibre e/o processi produttivi sostenibili, riducendo così il loro impatto ambientale. L’obiettivo di Mango è quello di sostenere l’implementazione di pratiche più rispettose dell’ambiente, aumentando così il numero di capi sostenibili nella sua collezione.

È realizzato al 98% in viscosa, al 2% in elastan, la fodera è al 52% in viscosa e al 48% in poliestere. Il piping è composto per il 98% da viscosa e per il 2% da elastan.

In due colori: lilla e nero

Questo elegante abito di Mango è disponibile in due diversi colori. Grace Villarreal lo indossa in nero, quello che sta bene con tutto. Lo indossa con una borsa nera e stivali alti dello stesso colore che intensificano la figura, ed è anche in lilla, qualcosa di più originale perché è un colore più vivace che si può indossare in autunno/inverno con collant e stivali. Scegliete quello che vi piace di più.

Dove si trova il vestito

Entrambi in nero e lilla, è in vendita sul sito web e nei negozi fisici di Mango. Al momento questo abito è praticamente esaurito online. In nero c’è solo la taglia L e per il resto dovrete inviare un’e-mail in modo che Mango possa farvi sapere quando il capo verrà rifornito. Il modello lilla è completamente esaurito. Potete sempre controllare che questo capo sia disponibile nel negozio fisico di Mango, perché a volte ce ne sono ancora in magazzino, ma acquistare online è sempre più conveniente.