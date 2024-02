Questi supermercati offrono posti fissi con uno stipendio iniziale di 1.300 €

La ricerca di lavoro con salari allettanti e stabilità lavorativa ha spinto molte persone a rivolgere la propria attenzione verso i supermercati, che si sono trasformati in autentici motori di occupazione in Spagna.

Tre catene di supermercati di primo piano – Aldi, Lidl e El Corte Inglés – sono in testa per quanto riguarda l' offerta di lavoro in questo settore, offrendo opportunità seducenti per coloro che aspirano a lavori stabili con salari superiori a 1.300 euro al mese.

Carriera e opportunità di lavoro in Aldi

Aldi, una catena di supermercati tedesca con una presenza consolidata in Spagna, è all'avanguardia nell'offerta di lavoro nel settore dei supermercati. Con più di 420 negozi e oltre 7.000 collaboratori nel paese, Aldi è costantemente alla ricerca dei migliori talenti da aggiungere al suo team. All'inizio di quest'anno, ha lanciato un' interessante offerta di lavoro che include 56 posti vacanti in diverse aree, dalla logistica all'amministrazione, fino alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

L'offerta di lavoro di Aldi copre diverse aree, incluso il punto vendita, dove cercano professionisti con una mentalità forte, tenacia e il desiderio di sviluppare una carriera al fianco di un team influente. La varietà di aree disponibili, come la logistica, amministrazione e IT, offre opportunità per persone con diverse competenze ed esperienze.

Lidl: contratto a tempo indeterminato senza esperienza previa

Lidl, un'altra potente catena di supermercati, si aggiunge all'offerta di lavoro con condizioni attraenti. La catena tedesca sta assumendo lavoratori per i suoi negozi in tutta la Spagna, con ruoli che vanno dal cassiere e riordinatore a posizioni in ufficio. Nella terza settimana di gennaio, Lidl ha avviato il processo di selezione per 63 lavoratori in diverse località del paese.

El Corte Inglés offre opportunità di lavoro

El Corte Inglés, un'istituzione nel campo del commercio in Spagna, si unisce anch'esso all'offerta di lavoro nei supermercati. L'azienda ha lanciato nuove offerte di lavoro per rafforzare il proprio personale in vari stabilimenti in tutto il paese. Con 47 lavoratori cercati per compiti di manutenzione, cassa, rifornimento e vendita nella catena di supermercati Hipercor, El Corte Inglés offre salari base di 1.367 euro lordi al mese.

Dunque, Aldi, Lidl e El Corte Inglés stanno offrendo solide opportunità per coloro che cercano lavoro con salari superiori a 1.300 euro al mese nel settore dei supermercati. Queste catene non solo offrono stabilità lavorativa e salari competitivi, ma offrono anche una varietà di ruoli disponibili, dalle operazioni nei negozi fino alle opportunità in settori come la tecnologia dell'informazione e la gestione.