Questi stivali di Bimba y Lola sono un grande successo per il loro prezzo: 55 euro in meno

È tempo di stivali e stivaletti che proteggano i nostri piedi. Se sono anche di marca, di qualità e di design, allora possiamo già acquistarli. Stiamo parlando del stivali di Bimba y Lola Gli stivali Bimba y Lola che vi piaceranno per il loro design e il loro prezzoNella descrizione dal web si legge che si tratta di uno stivaletto in pelle scamosciata di colore tabacco. È un modello a punta tonda con tiretto posteriore e zip frontale. Si distingue soprattutto per la fodera in pelle, il sottopiede logato e la suola iniettata personalizzata. Sarete comodi e anche più alti grazie al loro tacco per un totale di 8 cm. E si distingue anche per la suola personalizzata con logo. Qualcosa che di solito è abbastanza importante nei capi e nelle calzature di questo marchio che ci dà sempre il suo logo in diversi punti.Con cosa si abbina questo stivalettoCon molti capi. È perfetto con i jeans che indossate durante le vostre uscite quotidiane o quando decidete di andare in montagna nel fine settimana. Sono fattibili anche con abiti lunghi e tailleur per eventi in cui si va più eleganti. Sono quindi uno degli stivali più versatili che possiamo trovare al momento e la cosa migliore è che si possono indossare in una varietà di stagioni, con uno sconto del 20% li vorrete perché ora sono in vendita. Gli stivali Bimba y Lola costavano 215 euro e ora sono in saldo. ora si pagano 172 euro, cioè 55 euro. Le taglie che potete trovare e che sono disponibili vanno dal 36 al 41, quindi potete già scegliere la vostra taglia perché sapete che non potete avere sempre a portata di mano questi stivali di una tale marca e di una tale qualità con questa offerta.All’interno del sito di Bimba y Lola c’è anche una varietà di stivali di diversi stili e prezzi. Basta guardarsi intorno. Ci sono stivali scontati del 30% e anche del 20%. sia in nero che in marrone più chiaro o più forte. In pelle nera, in pelle crosta, con tacco leggermente più alto e anche più basso, perché il comfort sia davvero più importante quando si esce. Sono tutti sul web e quindi è possibile fare acquisti praticamente in movimento.