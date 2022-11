Questi stivali bianchi di Stradivarius si abbinano a tutto

Sono molte le donne che non vedono l’ora che arrivi l’inverno per poter sfoggiare i loro stivali più belli. Se l’inverno ti ha lasciato senza questo tipo di calzatura, gli stivali bianchi di Stradivarius sono quello che stai cercando.

Questa azienda è un punto di riferimento assoluto per quanto riguarda questa tipologia di calzature, per cui ti consigliamo di dare un’occhiata all’attuale collezione in particolare a questi stivali bianchi perfetti per ogni occasione.

Gli stivali bianchi di Stradivarius sono un must

In effetti, in questo periodo dell’anno sono pochi gli acquisti che danno più soddisfazione di un bel paio di stivali alti. Considerando che si trascorrono molte ore fuori casa e che il sole tramonta presto, la scelta di queste calzature può davvero svoltarci la giornata.

Disponibili in diversi colori, questi stivali alti con tacco hanno dettagli molto interessanti, come questa chiusura a cerniera laterale che ti permettono di metterli e toglierli con una sola mano, o il tacco di 8,5 centimetri che si sente appena, grazie al plateau interno firmato AIRFIT progettato per offrire un maggiore comfort. Grazie a questa tecnologia esclusiva, questi stivali non ti faranno soffrire nemmeno alla fine delle giornate più dure.

Colori e prezzi

Gli stivali alti con tacco di Stradivarius sono disponibili nei colori nero e écru. Sono completamente versatili e si abbinano molto bene a qualsiasi outfit. La versione in nero è più indicata per le ore notturne, mentre quelli chiari sono perfetti per il giorno.

Le taglie disponibili vanno dal 35 al 41 e vi consigliamo di scegliere la vostra taglia abituale. Questi stivali con tacco di Stradivarius sono realizzati in 100% poliuretano, con una fodera 100% poliestere.

Il prezzo di 59,99 euro è davvero competitivo, considerando che altri stivali simili superano le 100 euro. Inoltre, per gli acquisti online superiori a 30 euro, la consegna è gratuita e potrete riceverli a casa vostra o nel negozio Stradivarius da voi indicato per la consegna.