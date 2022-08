Questi sono i vaccini mRNA che ci proteggeranno da diverse malattie mortali

Durante il primo anno di vaccinazione contro il covid-19, tra l’8 dicembre 2020 e l’8 dicembre 2021, sono state somministrate 8,33 miliardi di dosi di vaccini a 4,36 miliardi di persone nel mondo.

Un recente studio pubblicato sulla rivista Le malattie infettive di Lancet stima che la vaccinazione contro il covid-19 abbia evitato ben 19,8 milioni di morti. Gran parte dei vaccini che lo hanno reso possibile (come BNT162b2 di Pfizer e mRNA-1273 di Moderna) sono stati vaccini a RNA messaggero.

Questi tipi di vaccini utilizzano materiale genetico creato artificialmente incapsulato in nanoparticelle. L’mRNA che contengono è una sorta di istruttore, progettato per insegnare alle nostre cellule come produrre una determinata proteina, o anche solo una parte di una proteina, che agisce come un antigene e innesca una risposta immunitaria all’interno del nostro corpo. Questa risposta immunitaria, che produce anticorpi, aiuta l’organismo a proteggersi dall’agente patogeno.

I vaccini mRNA consegnano l’mRNA direttamente nel citoplasma della cellula, non entra nel nucleo e quindi non può essere incorporato nel genoma. La presenza di questa molecola nella cellula è transitoria poiché viene rapidamente metabolizzata ed eliminata. Questo lo rende una procedura sicura ed efficace.

Oltre ad essere sicuri, vengono creati molto rapidamente

A differenza di quelli convenzionali, questi tipi di vaccini sono più facilmente scalabili e possono essere creati in tempi relativamente brevi perché si basano sul codice genetico dell’agente patogeno. Ecco perché negli ultimi anni l’interesse per questo tipo di tecnologia è cresciuto in modo esponenziale per far fronte a molteplici patologie che fino ad oggi non avevano cure (o con trattamenti inefficaci).

In particolare, ad oggi, 90 entità leader nella tecnologia degli mRNA hanno progetti di sviluppo per oltre 130 candidati al vaccino mRNA contro diverse patologie come HIV, citomegalovirus, influenza e rabbia. La maggior parte è in fase preclinica, ma circa il 25% è già in fase di sviluppo clinico.

Senza andare oltre, nel marzo 2022 la società Moderna, Inc. ha annunciato l’intenzione di iniziare le sperimentazioni cliniche iniziali di diversi vaccini mRNA diretti a 15 patogeni prioritari che rappresentano una minaccia per la salute pubblica per la quale intendono offrire una soluzione prima dell’anno 2025.

Da Nipah al virus dell’AIDS

Il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) degli Stati Uniti ha appena annunciato il lancio di uno studio clinico di fase I per valutare il vaccino mRNA-1215 sviluppato da Moderna per prevenire l’infezione da virus Nipa. Il tasso di mortalità di questo virus varia dal 40% al 75% e il periodo medio di incubazione è compreso tra 5 e 14 giorni, sebbene in alcuni casi estremi raggiunga fino a 45 giorni. Ciò implica che per molto tempo una persona infetta può infettare gli altri senza saperlo.

Il vaccino sperimentale del virus mRNA-1215 Nipah sarà testato in uno studio clinico di aumento della dose per valutarne la sicurezza, la tollerabilità e la capacità di generare una risposta immunitaria in 40 adulti sani di età compresa tra 18 e 60 anni.

Sulla stessa linea, lo studio Eclipse valuta la sicurezza e la risposta immunitaria di un altro vaccino sperimentale a mRNA sviluppato da Moderna inteso a proteggere dal virus di Epstein-Barr. Studi recenti suggeriscono che il virus di Epstein-Barr è correlato allo sviluppo della sclerosi multipla, quindi un vaccino contro questo patogeno potrebbe prevenire la malattia.

I vaccini sperimentali potrebbero anche aiutare a combattere il virus dell’AIDS. NIAID sta sponsorizzando uno studio chiamato HVTN 302 che sta esaminando la sicurezza e la capacità di indurre risposte immunitarie contro l’HIV di tre vaccini sperimentali mRNA.

Le specifiche sequenze di mRNA contenute nei vaccini sono state progettate e sviluppate dai ricercatori dello Scripps Consortium for HIV/AIDS Vaccine Development (CHAVD) finanziato dal NIAID presso lo Scripps Research Institute e dal Center for Neutralizing Antibodies IAVI, finanziato dal Bill & Melinda Gates Foundation presso Scripps, in collaborazione con scienziati di Moderna.

Oltre a questi programmi, Moderna ha riferito che il suo vaccino sperimentale Zika mRNA ha ora raggiunto uno studio clinico di Fase 2. Altri due, contro il virus respiratorio sinciziale e il citomegalovirus, sono entrati nella fase 3. Nella stessa fase c’è il suo vaccino sperimentale mRNA contro l’influenza, chiamato mRNA-1010, che codifica per l’emoagglutinina dei quattro tipi e sottotipi del virus influenzale.

Moderna sta anche sviluppando diversi candidati al vaccino combinato. Tra questi, uno denominato mRNA-1073 contro influenza e SARS-CoV-2, e un altro, ancora in fase preclinica, denominato mRNA-1230, progettato contro influenza, SARS-CoV-2 e virus respiratorio sinciziale.

Allo stesso modo, sono in fase di sviluppo vaccini sperimentali con mRNA contro glicogenosi di tipo 1 (GSD-I) o malattia di Von Gierke (mRNA-3745 del vaccino), acidemia metilmalonica (mRNA-3705 del vaccino), cancro della pelle (mRNA-4157 del vaccino) e linfomi o neoplasie maligne di tumori solidi refrattari (mRNA-2752 del vaccino).

Più vantaggi che incertezze

Rimangono importanti questioni cliniche sui vaccini mRNA, come il loro rischio-beneficio al di fuori di un contesto pandemico o la durata dell’immunità protettiva.

Nonostante ciò, il potenziale è indubbio e lo sviluppo di tecnologie per ottenere nuovi vaccini mRNA contro malattie infettive emergenti, trascurate o trattate in modo inefficace è appena iniziato.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su The Conversation. Leggi l’originale.