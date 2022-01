Questi sono i sintomi per sapere se il tuo cane ha freddo

l’inverno accoglie basse temperature e freddo e alcuni cani sono più sensibili di altri. È possibile che lo si sia mai detto grazie al suo i cani da pelliccia non hanno bisogno di essere caldi, ma non è del tutto vero, dal momento che alcuni cani come il pelo corto e le razze di piccola taglia sono molto più sensibili al freddo di quanto pensiamo.

La temperatura corporea dei cani è superiore a quella umana, poiché la normale tra loro è 38 e 39 gradi. I segni che devi tenere in considerazione per sapere se il tuo cane ha freddo sono molto simili a quelli subiti dall’uomo. Ecco i sintomi:

Sebbene anche i tremori sono segni (nei cani di piccola taglia) di paura, sono un sintomo comuni quando sono freddi. Questi brividi e tremori sono una forma di reazione del corpo in modo che rimanga caldo.

Respiro lento e sonnolenza

Se noti che il tuo cane rilassa troppo il respiro, potrebbe essere un segno che hai freddo. Come la sonnolenza, anche se di solito si verifica dopo i pasti pesanti o dopo aver fatto molto esercizio.

Un altro sintomo è quando l’animale hanno muscoli molto rigidi poiché i loro muscoli agiscono allo stesso modo dei nostri. Per sapere se il tuo cane ha i muscoli rigidi devi solo massaggiarli o guardare come si muovono.

Pelle secca e orecchie o corpo freddi

Altri indicatori che il tuo cane ha freddo è guardare stato della tua epidermide e vedi se lo è più secco del normale. Inoltre, se noti che le orecchie del tuo cane sono fredde, specialmente intorno ai bordi, o se il suo corpo lo è, probabilmente ha troppo freddo.

modi di reagire

È molto probabile che, oltre a soffrire di sintomi, il tuo cane reagisca in qualche modo al fatto che ha freddo. Più comune:

Essere rannicchiato in una palla o curvo con la coda infilata tra le gambe come tentativo di riscaldarsi con il calore corporeo.

Se il tuo cane mostra i sintomi di cui sopra e sta abbaiando, piangendo o piagnucolando, è probabile che voglia informarti delle sue condizioni.

tieni il cane al caldo

In situazioni di temperature estreme, il nostro animale domestico deve essere attentamente monitorato affinché non soffra nessuno dei suddetti segni, per evitarli è molto importante:

È molto importante che soprattutto le gambe dell’animale siano tenute calde, un buon modo per farlo è con gli stivali.

Se il tuo cane tende ad avere freddo, una buona opzione è comprare un maglione per cani o una coperta.

Un riparo per proteggerti dal freddo in caso di necessità di stare all’aperto per lunghi periodi. E, per renderlo ancora più confortevole, installa un letto con una coperta all’interno.