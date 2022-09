Questi sono i requisiti per fare volontariato per la sperimentazione del vaccino Hipra

Ospedali di Madrid Gregorio Maranon, Principe delle Asturie Y Pace hanno già iniziato a cercare volontari per realizzare una nuova fase della sperimentazione clinica con il vaccino contro l’ipra. La prima dose di origine spagnolo contro di lui coronavirus è vicino al lancio mercatoanche se prima devi attraversarne un altro fase di studio che prevede la partecipazione di 200 persone dentro dieci ospedali dappertutto Spagna.

Affinché, hipra va nel quarta fase di prove. Va ricordato che il palcoscenico precedente iniziato Maggio e da allora il vaccino ha dimostrato il suo efficacia prima delle varianti di omicron.

Tre dosi di Pfizer

I tre centri ospedalieri del La comunità di Madrid menzionato sono alla ricerca di persone che hanno ricevuto tre dosi di Pfizer e che il Ultimo di loro è stato somministrato tra gli ultimi sei e dodici mesi. Allo stesso modo, è anche richiesto che queste persone non lo abbiano fatto infetto ancora il coronavirus.

In questa quarta fase, il partecipanti dello studio riceverà a nuova dosequesta volta da hiprae riceveranno un follow-up di 30 mesi per accertare il sicurezza a lungo termine e risposta immunitaria del vaccino. Una volta ottenuto il risultatiQuesti lo faranno confronterà in due gruppi: persone con tre dose di Pfizer e persone con due dose di Pfizer e uno di hipra.

Ospedali in tutta la Spagna

In attesa dell’approvazione definitiva da parte del Agenzia Europea dei Medicinaliche esamina l’evoluzione del risultati di ogni saggio di Hipra, si sa già cosa ospedali parteciperà a questa nuova fase oltre al tre madrileni già citato.

In Catalogna ci sarà la collaborazione del Clinica Y Val d’Hebron a Barcellona, Tedeschi Trias i Pujol-Can Ruti a Badalona e Giuseppe Verata a Girona. da parte sua, il Barakaldo croci dei Paesi Baschi, il Carlo Aia di Malaga e il Clinico di Valencia farà lo stesso nei rispettivi comunità.