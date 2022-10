Questi sono i passaggi che devi fare ogni giorno se vuoi evitare malattie croniche

Il Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) sottolinea che per essere in salute è necessario camminare alcuni 10.000 passi al giorno. Tuttavia, il numero magico di passaggi che mantiene il corpo sano può essere inferiore a seconda dell’obiettivo rispetto a quanto segnato per il Saluteuna nuova ricerca mostra che il conteggio dei passaggi può ridurre il rischio di malattie croniche Comune.

L’utilizzo di un tracker di attività indossabile per contare e aumentare il numero e l’intensità dei passi compiuti ogni giorno può ridurre il rischio di diabete, ipertensione, obesità Y Apnea notturnaaffermano i ricercatori del Medical Center of the Vanderbilt Universityin Stati Uniti d’America.

Meno obesità e depressione

Lo studio ha scoperto che da 8.200 passi al giorno (che rappresentano circa 6,4 chilometri) aumenta la protezione o riduce il rischio di obesità, apnea notturna, malattie da reflusso gastroesofageo e il disturbo depressivo maggiore.

Suggerisce inoltre che le persone in sovrappeso possono ridurre il rischio di diventare obeso del 64% se aumentano i loro passi giornalieri da 6.000 a 11.000. Tra 8.000 e 9.000 passi, il rischio è diminuito per la maggior parte delle condizioni con l’aumento del numero di passi, ad eccezione del rischio di ipertensione e diabete.

Obiettivo: prescrivere la personalità dell’attività fisica

Sebbene siano necessari ulteriori studi in una popolazione più diversificata e rappresentativa, questi risultati forniscono un primo passo necessario verso lo sviluppo prescrizioni di attività personalizzate, hanno aggiunto. I dispositivi indossabili possono incoraggiare i pazienti a fare esercizio consentendo loro di impostare, misurare e monitorare i propri obiettivi di fitness.

Lo studio, pubblicato questa settimana sulla rivista Nature Medicine, ha esaminato una media di quattro anni di attività e dati sanitari da più di 6.000 partecipantitra il 30 maggio 2018 e il 1 aprile 2021, nell’Iniziativa federale di ricerca sulla medicina di precisione ‘Tutti noi‘ che utilizzava i tracker di attività Fitbit almeno 10 ore al giorno e che hanno fornito l’accesso alle proprie HER.

I partecipanti allo studio avevano un’età compresa tra 41 e 67 anni e avevano indici di massa corporea (BMI) compresi tra 24,3 (peso sano) e 32,9 (obeso). Il 73% dei partecipanti erano donne e il 71% per cento aveva una laurea.

Lanciato nel 2018 dal National Institutes of Health, il Programma di ricerca “Tutti noi” è uno sforzo fondamentale per raccogliere dati sanitari su 1 milione o più di americani. Ad oggi, quasi 520.000 persone hanno accettato di partecipare e più di 300.000 hanno fornito l’accesso alle loro HER.